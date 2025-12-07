জেলা

নরসিংদীতে স্পিনিং মিলে তুলার গুদামে অগ্নিকাণ্ড

প্রতিনিধি
নরসিংদী
নরসিংদী সদর উপজেলার শিলমান্দী এলাকায় এন আর স্পিনিং মিল নামের সুতা তৈরির কারখানা আগুনে পুড়ে গেছে। আজ রোববার সকালে তোলাছবি : প্রথম আলো

নরসিংদী সদর উপজেলার শিলমান্দী এলাকায় এন আর স্পিনিং মিল নামের সুতা তৈরির কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শনিবার রাত সাড়ে নয়টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

আগুনের সূত্রপাত ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে তাৎক্ষণিক জানাতে পারেনি ফায়ার সার্ভিস। দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ায় কারখানার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ধারণা করা হচ্ছে।

এ সম্পর্কে আজ রোববার সকাল সোয়া নয়টার দিকে নরসিংদী ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক শিমুল মো. রফি বলেন, খবর পেয়ে দ্রুত আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে ফায়ার সার্ভিস। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তুলার গুদামে আগুন লেগেছে। সকালেও সেখান থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা এখনো সেখানে কাজ করছেন। আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্ত শেষে বলা যাবে।

ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্র জানায়, গতকাল রাত সাড়ে নয়টার দিকে ওই স্পিনিং মিলের তুলা রাখার অংশে আগুন লাগে। আগুনের শিখা বের হতে দেখে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে দ্রুত মাধবদী ফায়ার সার্ভিসের দুটি ও নরসিংদী ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। পরে পলাশ থেকে দুটি ইউনিট, মনোহরদী ফায়ার সার্ভিস ও শিবপুর ফায়ার সার্ভিসের একটি করে মোট আটটি ইউনিট অংশ নেয়।

