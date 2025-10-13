কাঁদতে কাঁদতে রেললাইনে বসেন তরুণ, ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু

কাঁদতে কাঁদতে রেললাইনে বসেন তরুণ, ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু
নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলায় ট্রেনের ধাক্কায় রিয়াজুল মোল্যা (২৫) নামের এক তরুণ মারা গেছেন। গতকাল রোববার সন্ধ্যার দিকে উপজেলার কালনা-কামঠানা এলাকায় ঢাকা-বেনাপোল রেললাইনের পাশ থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়।
রিয়াজুল উপজেলার কুমোরকান্দা গ্রামের মৃত ফজলুল মোল্যার ছেলে। তিনি পেশায় কৃষক ছিলেন।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে জানা যায়, গতকাল বিকেল পৌনে পাঁচটার দিকে কামঠানা এলাকায় স্থানীয় কয়েকজন দেখেন, এক তরুণ কাঁদতে কাঁদতে রেললাইনের দিকে যাচ্ছেন। পরে তিনি রেললাইনের ওপর বসে পড়েন। এ সময় বেনাপোল থেকে ঢাকাগামী রূপসী বাংলা এক্সপ্রেস দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছিল। স্থানীয় লোকজন চেষ্টা করেও ওই তরুণকে রেললাইন থেকে সরাতে পারেননি। মুহূর্তের মধ্যে দ্রুতগতির ট্রেনের ধাক্কায় তিনি ছিটকে পাশের খাদে পড়েন। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরে স্থানীয় লোকজন জাতীয় জরুরি নম্বর ৯৯৯-এ ফোন করে বিষয়টি জানান। খবর পেয়ে লোহাগড়া থানার পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে আসেন এবং রেলওয়ে পুলিশকে জানান।
গত বছরের ২৪ ডিসেম্বর নড়াইল প্রথমবারের মতো রেলসেবার আওতায় আসে। পদ্মা রেল লিঙ্ক প্রকল্পের আওতায় নড়াইল অংশে আছে ২৮ কিলোমিটার রেলপথ। নড়াইলে রেললাইনে গতকাল প্রথমবারের মতো কেউ দুর্ঘটনায় মারা গেল।
খুলনা রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফেরদৌস আলম খান বলেন, খবর পেয়ে খুলনা থেকে রেলওয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। লাশের সুরতহাল শেষে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।