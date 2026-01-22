জেলা

কিশোরগঞ্জে দুই শিশু শিক্ষার্থীকে বস্তায় ভরে অপহরণের চেষ্টা

কিশোরগঞ্জ
কিশোরগঞ্জের মিঠামইনে দুই শিশু শিক্ষার্থীকে বস্তায় ভরে অপহরণের চেষ্টা করা হয়েছে। তবে এলাকাবাসীর তৎপরতায় তারা রক্ষা পেয়েছে। গতকাল বুধবার দুপুরে মিঠামইন ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের কাছে এ ঘটনা ঘটে।

অপহরণচেষ্টার শিকার দুই শিশু হলো কামালপুর গ্রামের ফারুক মিয়ার মেয়ে ঝিনুক আক্তার এবং একই গ্রামের আবদুল হকের মেয়ে সুরাইয়া আক্তার। তারা মিঠামইন সদর ইউনিয়নের কামালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী।

কামালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ভানু রঞ্জন বিশ্বাস বলেন, বেলা একটায় বিদ্যালয় ছুটি হওয়ার পর দেড়টার দিকে ঝিনুক আক্তার ও সুরাইয়া আক্তার বাড়ি ফিরছিল। ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের কাছে গেলে একটি মোটরসাইকেলে থাকা দুই ব্যক্তি তাদের পথ রোধ করেন। ওই সময় তারা দুই শিশুর মুখে স্কচটেপ লাগিয়ে তাদের বস্তায় ভরতে চেষ্টা করেন। এ সময় আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে দুষ্কৃতকারীরা বস্তা ফেলে মোটরসাইকেল নিয়ে পালিয়ে যান। পরে স্থানীয় লোকজন শিশু দুটিকে উদ্ধার করেন। এ ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

এ ব্যাপারে মিঠামইন থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করা হবে বলে প্রধান শিক্ষক জানিয়েছেন।

মিঠামইন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম আবদুল্লাহ-বিন-শফিক বলেন, দুই শিশু সুস্থ আছে এবং উদ্ধারের পর তাদের হাসপাতালে নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে পরিবারকে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

