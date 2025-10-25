জেলা

১১ বছর আগের ঘটনার মামলায় গাইবান্ধায় সাংবাদিক গ্রেপ্তার

প্রতিনিধি
গাইবান্ধা
গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় রাজনৈতিক মামলায় গ্রেপ্তার সাংবাদিক শাহ আলম সরকার। আজ শনিবার দুপুরে গোবিন্দগঞ্জ থানায়ছবি: সংগৃহীত

১১ বছর আগের রাজনৈতিক মামলায় গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার সাংবাদিক শাহ আলম সরকারকে (৫৫) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে নয়টার দিকে উপজেলা সদরের রাজমতি সুপার মার্কেট এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ শনিবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে তাঁকে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করে গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বুলবুল ইসলাম বলেন, ২০১৪ সালে উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর কার্যালয় ভাঙচুর মামলায় শাহ আলম এজাহারভুক্ত আসামি ছিলেন। তিনি উপজেলার সাপমারা ইউনিয়নের চকরহিমাপুর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি দৈনিক ভোরের কাগজের উপজেলা প্রতিনিধি এবং গোবিন্দগঞ্জ রিপোর্টার্স ফোরামের সাবেক সভাপতি।

পুলিশ জানায়, ২০১৪ সালের ১৫ এপ্রিল উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর কার্যালয়ে ভাঙচুর ও নেতা–কর্মীদের হত্যাচেষ্টার ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার ১১ বছর পর চলতি বছরের ১৯ এপ্রিল গোবিন্দগঞ্জ থানায় মামলা করা হয়। মামলায় সাংবাদিক শাহ আলম ও আওয়ামী লীগের ২২১ জন নেতা–কর্মীর নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা ৫০–৬০ জনকে আসামি করা হয়।

সাংবাদিক শাহ আলমের গ্রেপ্তারের ঘটনায় স্থানীয় সাংবাদিকদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। তাঁরা দ্রুত তদন্ত সাপেক্ষে তাঁর মুক্তি দাবি করেছেন।

