জেলা

নগরকান্দায় ব্যক্তিকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে জখম, মামলার চার দিনেও গ্রেপ্তার নেই

নিজস্ব প্রতিবেদক
ফরিদপুর
ফরিদপুর মেডিকেল কালেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নেন রেজাউল হক মোল্লা (৫৬)। গত ৯ নভেম্বর তোলাছবি: প্রথম আলো

ফরিদপুরের নগরকান্দায় পূর্বশত্রুতার জেরে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে জখম করার ঘটনা ঘটেছে। এক সপ্তাহ আগের এ ঘটনায় ৯ নভেম্বর ছয়জনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করলেও এখনো কাউকে গ্রেপ্তার করেনি পুলিশ।

ভুক্তভোগী ব্যক্তির নাম মো. রেজাউল হক মোল্লা (৫৬)। তিনি নগরকান্দা উপজেলার পুরাপাড়া ইউনিয়নের দুলালী গ্রামের বাসিন্দা। ৬ নভেম্বর উপজেলার ঘোনাপাড়া কালীখোলায় এলাকায় তাঁর ওপর হামলা করা হয়। এ ঘটনায় ছয়জনের নাম উল্লেখ করে ও অজ্ঞাতনামা পাঁচ থেকে সাতজনের বিরুদ্ধে ৯ নভেম্বর থানায় মামলা করেন তিনি।

মামলার সংক্ষিপ্ত এজাহারে উল্লেখ করা হয়, ৬ নভেম্বর বেলা ১১টার দিকে উপজেলার লস্করদিয়া এলাকায় সভা করে মাইক্রোবাসে তিনি বাড়ির উদ্দেশে রওনা হন। বেলা তিনটার দিকে তিনি নগরকান্দার ঘোনাপাড়া কালীখোলা এলাকায় পৌঁছালে আসামিরা পূর্বশত্রুতার জেরে লাঠিসোঁটা, কাঠের বাটাম, চাকু, রামদা, চায়নিজ কুড়াল, হাতুড়িসহ দেশি অস্ত্র নিয়ে মাইক্রোবাসের গতিরোধ করেন। তাঁরা তাঁকে মাইক্রোবাস থেকে নামিয়ে লাঠি ও হাতুড়ি দিয়ে পেটানোর পর ধারালো অস্ত্র দিয়ে জখম করেন। এ সময় হামলাকারীরা তাঁর কাছ থেকে ৪৫ হাজার টাকা দামের একটি মোবাইল ফোন কেড়ে নেন এবং মাইক্রোবাসের কাচ ভাঙচুর করেন।

ভুক্তভোগী রেজাউলের মেয়ে সুমাইয়া আক্তার বলেন, এলাকাবাসীর সহায়তায় তাঁর বাবাকে উদ্ধার করে প্রথমে নগরকান্দা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গতকাল বুধবার তিনি কিছুটা সুস্থ হয়ে বাড়িতে ফিরে আসেন।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ও নগরকান্দা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) নূর মোহাম্মদ আজ বৃহস্পতিবার প্রথম আলোকে বলেন, মামলাটি তদন্তাধীন। আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলানো হয়েছে। তবে পলাতক থাকায় এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন