রংপুরে শিক্ষার্থী পেটানো সেই বাগছাস নেতার পদ স্থগিত

নিজস্ব প্রতিবেদক
রংপুর
বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের (বাগছাস) রংপুর মহানগর কমিটির আহ্বায়ক ও রংপুর মহানগরের হারাটি উচ্চবিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির আহ্বায়ক ইমতিয়াজ আহম্মদছবি: সংগৃহীত

রংপুরে শ্রেণিকক্ষে ঢুকে ‘অকৃতকার্য’ অর্ধশত শিক্ষার্থীকে পেটানোর অভিযোগে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের (বাগছাস) নেতা ইমতিয়াজ আহম্মদের (ইমতি) পদ স্থগিত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি করা হয়েছে। বুধবার সংগঠনের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্যসচিব মাহফুজুর রহমানের (দপ্তর) পাঠানো এক নোটিশে এ তথ্য জানানো হয়।

নোটিশে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের কেন্দ্রীয় সংসদের আহ্বায়ক আবু বাকের ও সদস্যসচিব জাহিদ আহসান এ নির্দেশনা দেন। ইমতিয়াজের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে সংগঠনের আদর্শ ও স্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকার অভিযোগ আনা হয়েছে।

এসব তথ্য নিশ্চিত করে প্রথম আলোকে মাহফুজুর রহমান বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁদের অফিশিয়াল পেজে এ–সংক্রান্ত চিঠি প্রচার করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ইমতিয়াজ আহম্মদের কাছে চিঠি পৌঁছানোর জন্য একজন নেতাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

তিন সদস্যবিশিষ্ট কমিটিতে আছেন সংগঠনের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক আবু তৌহিদ মো. সিয়াম, জ্যেষ্ঠ সংগঠক নাঈম আবেদীন ও মোহাম্মদ আরশাদ হোসাইন। তদন্ত কমিটিকে আগামী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পূর্ণাঙ্গ নিরপেক্ষ তদন্ত প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় সংসদের আহ্বায়ক আবু বাকের মজুমদার ও সদস্যসচিব জাহিদ আহসানের কাছে দিতে বলা হয়েছে।

এ বিষয়ে সংগঠনের অফিশিয়াল পেজে পোস্ট করা চিঠির মন্তব্যের ঘরে ইমতিয়াজ লিখেছেন, ‘আপনাদের এই সিদ্ধান্তকে সম্মান জানাই, তবে শোকজ না দিয়ে সরাসরি স্থগিত এটা হয়তো একটু দৃষ্টিকটু। আপনাদের যেকোনো সাংগঠনিক সিদ্ধান্তকে সম্মান জানাব, এই সংগঠনে আছে আমার পরিশ্রম, মেধা আর ঘাম। আমার সাথে যা কিছু হোক কোনো অসুবিধা নাই, আমার মতো একজন ইমতি না থাকলেও সংগঠন চলবে। তবে অনুরোধ থাকবে একটা নির্দিষ্ট কোরামবাজির জন্য সারা দেশের সাংগঠনিক অবস্থা একই না করা। ত্যাগীরা মূল্যায়ন পাবে, একটা প্রত্যাশা করি। তবেই শক্তভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে এই সংগঠন।’

মঙ্গলবার প্রথম আলো অনলাইনে ‘শ্রেণিকক্ষে ঢুকে অকৃতকার্য অর্ধশত শিক্ষার্থীকে পেটালেন বাগছাস নেতা’ শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রংপুরে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অর্ধশত শিক্ষার্থীকে পেটানোর অভিযোগ উঠেছে বাগছাস রংপুর মহানগর কমিটির আহ্বায়ক ইমতিয়াজ আহম্মদের বিরুদ্ধে।

ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অভিযোগ, ইমতিয়াজ আহম্মদ ওই বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির আহ্বায়ক। সম্প্রতি তিনি বিদ্যালয়ে গিয়ে অর্ধবার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল শুনে ‘অকৃতকার্য হওয়া’ শিক্ষার্থীদের ওপর ক্ষিপ্ত হন। এরপর একে একে তিনটি শ্রেণিকক্ষে ঢুকে অর্ধশত শিক্ষার্থীকে বেধড়ক পেটান। রংপুর মহানগরের হারাটি উচ্চবিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে ৪ সেপ্টেম্বর। শিক্ষার্থীদের পিটুনি দেওয়ার বিষয়টি প্রকাশ হওয়ার পর সংক্ষুব্ধ অভিভাবকেরা স্কুলে গিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

তবে ঘটনার ১৮ দিন পার হলেও কোনো আইনি ব্যবস্থা নেননি প্রধান শিক্ষক। অবশ্য প্রধান শিক্ষক ও অভিযুক্ত ইমতিয়াজ আহম্মেদের দাবি, তাঁরা ঘটনাটি মীমাংসা করেছেন। আর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার ভাষ্য, বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীকে শারীরিক নির্যাতন করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তাঁকে বিষয়টি জানানো হয়নি।

শিক্ষার্থীদের মারধরের বিষয়ে জানতে চাইলে ইমতিয়াজ আহম্মদ প্রথম আলোকে বলেন, ‘বিষয়টা এ রকম নয়। আমি স্কুলের সভাপতি হিসেবে ছয় মাস ধরে স্কুলে পরিশ্রম করতেছি, বাচ্চাগুলো যেন ভালো রেজাল্ট করে। ওদের ক্লাসের যেগুলো সমস্যা ছিল, সমাধান করেছি। সে জন্য একটু রাগারাগি করছি, শাসন করছি, এই আরকি। কিন্তু এটা নিয়া ৯৫ শতাংশ শিক্ষার্থীর কোনো কমপ্লেইন (অভিযোগ) নেই।’

কিন্তু শাসনের নামে এভাবে শিক্ষার্থীদের শারীরিক নির্যাতন করতে পারেন কি না, তা জানতে চাইলে ইমতিয়াজ আহম্মদের ভাষ্য, ‘আমি নিজেও এই এলাকার বড় ভাই। একটু শাসন করছি। এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি হচ্ছিল। এলাকার কিছু ব্যক্তি ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করার চেষ্টা করেছিল। তবে এটা মিউচুয়াল (মীমাংসা) হয়েছে।’

এ বিষয়ে প্রধান শিক্ষক আতাউর রহমানের দাবি, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের সম্মতিতে তিনি বিষয়টি মীমাংসা করে দিয়েছেন। কী ঘটনা ঘটেছিল, তা জানতে চাইলে আতাউর রহমান বলেন, ‘ওটা কিছু না। উনি আইসে, বাচ্চাদের বলে ভালো পড়াশোনা করো। ভালো রেজাল্ট করো। এই আরকি।’ শিক্ষার্থীদের মারধরের বিষয়ে জানতে চাইলে প্রধান শিক্ষক বলেন, ‘ওটা তো পারেন না। বাচ্চা, অভিভাবক নিয়ে মীমাংসা করে দিছি। বাচ্চারাও মানি নিছে।’

