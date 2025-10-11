দিনাজপুরের হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ফ্রম লার্নিং টু লিডিং’ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

দিনাজপুরের হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ফ্রম লার্নিং টু লিডিং’ কর্মশালা অনুষ্ঠিত
দিনাজপুর হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মো. এনামউল্যা বলেছেন, ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া যাবে না। এই চেতনাকে ধারণা করেই এগিয়ে যেতে হবে। আপনারা মেধা ও যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছেন। কেউ যেন ভুল পথে নিয়ে যেতে না পারে। নিজে সৎ হবেন, বিবেক দিয়ে পরিচালিত হবেন। একাডেমিক পড়াশোনা ও যোগ্যতা অর্জনের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম ও খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করতে হবে। ইতিবাচক বার্তা চারপাশে ছড়িয়ে দিতে হবে। আপনাদের দেখে অন্যরাও যেন অনুপ্রাণিত হয়। প্রথম আলো বন্ধুসভা এ ধরনের কাজ করছে, আশা রাখছি ভবিষ্যতেও অব্যাহত রাখবে।’
আজ শনিবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয় মিলনায়তনে ‘স্মার্ট স্কিলস: ফ্রম লার্নিং টু লিডিং’ শীর্ষক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন উপাচার্য এনামউল্যা। ‘অনার বাংলাদেশ’–এর সৌজন্যে বন্ধুসভার বন্ধুদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদ এই কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালায় রংপুর বিভাগের নয়টি বন্ধুসভা থেকে আড়াই শতাধিক বন্ধু অংশ নেন।
এ সময় অন্যদের মধ্যে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ–উপাচার্য শফিকুল ইসলাম সিকদার, রেজিস্ট্রার আবু হাসান, প্রক্টর শামসুজ্জোহা, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের পরিচালক এস এম এমদাদুল হাসান, অনার বাংলাদেশের হেড অব মার্কেটিং ফারুক রহমান, বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি জাফর সাদিক, নির্বাহী সভাপতি মৌসুমী মৌ, প্রথম আলোর দিনাজপুর প্রতিনিধি রাজিউল ইসলাম প্রমুখ।
সকাল সাড়ে নয়টায় জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে কর্মশালা শুরু হয়। পরে জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে শহীদদের স্মরণে এবং বন্ধুসভার সুহৃদ সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের মৃত্যুতে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর বন্ধুসভার থিম সংয়ের ছন্দে নৃত্য পরিবেশন করেন দিনাজপুর বন্ধুসভার বন্ধুরা। পরে লিডারশিপ ও কমিউনিকেশন, প্রেজেন্টেশন স্কিল, ডিবেট ফর কমিউনিকেশন অ্যান্ড প্রেজেন্টেশন, ক্যাম্পাস টু ক্যারিয়ার, এআই ফর ইয়ুথ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
ঢাকা মহানগর বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক হাসান মাহমুদের সঞ্চালনায় কর্মশালায় দিনব্যাপী সেশনগুলো পরিচালনা করেন আবুল খায়ের গ্রুপের মিডিয়া রিলেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন হেড রাফে সাদনান আদেল, বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি জাফর সাদিক, নির্বাহী সভাপতি মৌসুমী মৌ, সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেন মল্লিক, বিডিজবস লিমিটেডের হেড অব প্রোগ্রামস মোহাম্মদ আলী ফিরোজ।
অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে অনার বাংলাদেশ-সম্পর্কিত বিশেষ কুইজ পরিচালনা করেন প্রতিষ্ঠানটির হেড অব মার্কেটিং ফারুক রহমান। এ পর্বে বিজয়ী দশজন বন্ধুকে অনার এক্স-৭ লাইট এয়ারবাড উপহার দেওয়া হয়েছে। পুরস্কার প্রদান শেষে ফারুক রহমান বলেন, ‘বর্তমান সময়টা চ্যালেঞ্জের। সময়ের চাহিদা মোতাবেক নিজেকে প্রস্তুত করতে না পারলে আমরা পিছিয়ে পড়ব। আর এই প্রস্তুতি নেওয়ার তাগিদ দেওয়া এবং নিজেকে দক্ষ করে গড়ে তোলার কাজটি করছে প্রথম আলো বন্ধুসভা।’
কর্মশালা অংশগ্রহণকারী পঞ্চগড় বন্ধুসভার বন্ধু রায়হান শরীফ বলেন, ‘প্রযুক্তির উন্নতি হচ্ছে অথচ আমরা পাঠ্যবইয়ের বাইরে এখনো বের হতে পারিনি। এ ধরনের আয়োজনে আমরা নিজেকে প্রস্তুত করতে জানলাম। বিশেষ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করার প্রাথমিক পাঠ এই কর্মশালা থেকে পেয়েছি। এ ছাড়া রংপুর বিভাগের ৯টি বন্ধুসভার বন্ধুদের পরস্পরের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগটা আরও মজবুত হয়েছে। এই বিষয়টা খুব ভালো লেগেছে।’
কর্মশালার সমাপনী পর্বে অংশগ্রহণকারী বন্ধুদের হাতে সনদ তুলে দেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর শামসুজ্জোহা এবং বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার উপদেষ্টা ও কৌলিতত্ত্ব এবং উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের অধ্যাপক আরিফুজ্জামান।
বন্ধুসভার কেন্দ্রীয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি জাফর সাদিক বলেন, ‘সারা দেশে প্রথম আলোর ১৪৫টি বন্ধুসভা রয়েছে। আমরা বিভিন্ন সময় সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড করে থাকি। তারই ধারাবাহিকতায় এবার অনার বাংলাদেশের সৌজন্যে বন্ধুদের দক্ষতা উন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক কর্মসূচি হাতে নিয়েছি। এরই মধ্যে দেশের তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের আর কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মশালার আয়োজন করা হবে। আমরা বিশ্বাস করি, বন্ধুসভার বন্ধুরা মানবিক মানুষ হওয়ার পাশাপাশি এ ধরনের আয়োজনের মধ্য দিয়ে দক্ষ ও যোগ্য হয়ে বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখবে।’