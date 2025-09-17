জেলা

গাজীপুরে ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের মহাসড়ক অবরোধ, যান চলাচল বন্ধ

প্রতিনিধি
গাজীপুর
গাজীপুরে ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ কর্মসূচি। আজ বুধবার দুপুরের দিকে চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায়ছবি: প্রথম আলো

উপসহকারী প্রকৌশলীর পদ নিয়ে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ ও বিএসসি প্রকৌশলীদের তিন দফার প্রতিবাদে গাজীপুরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেছেন ডিপ্লোমা প্রকৌশলী ও কারিগরি শিক্ষার্থীরা। আজ বুধবার বেলা সোয়া একটা থেকে চন্দনা চৌরাস্তা এলাকায় এ কর্মসূচি শুরু করেন তাঁরা। এতে মহাসড়কটিতে যান চলাচল বন্ধ হয়ে ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রী, চালক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

এর আগে আজ সকাল সাড়ে ১০টার দিকে গাজীপুর মহানগরীর ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ডুয়েট) এলাকা থেকে মিছিল বের করেন শিক্ষার্থীরা। পরে তাঁরা মিছিল নিয়ে গাজীপুর মহানগরীর চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় গিয়ে বেলা সোয়া একটার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেন।

আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা জানান, গতকাল তাঁরা আন্দোলনের ঘোষণা দিয়েছিলেন। সেই ঘোষণা অনুযায়ী, আজ মহাসড়কে নেমেছেন। দেশের ৪০ লক্ষাধিক ডিপ্লোমা প্রকৌশলী ও প্রায় ৪ লাখ পলিটেকনিক শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। বিএসসি প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা যে তিন দফা দাবি উত্থাপন করেছেন-সেগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক। এসব দাবি জাতীয় কর্মক্ষেত্রে অস্থিরতা সৃষ্টি করবে, একই সঙ্গে শিক্ষার্থী ও চাকরিজীবীদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়াবে।

ডিপ্লোমা প্রকৌশলী ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় প্রকৌশলী ইসহাক পিকু বলেন, ‘আমরা এখন ৭ দফা কর্মসূচি দিয়েছি। কিন্তু সরকার কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না৷ আমাদের এসব দাবি যৌক্তিক। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমাদের এ আন্দোলন চলবে।’

বাসন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাহিন খান আজ বেলা ২টা ৫০ মিনিটের দিকে প্রথম আলোকে বলেন, শিক্ষার্থীরা মহাসড়কে অবস্থান করছেন। তাঁরা কখন সেখান থেকে উঠবেন, তা আপাতত বলা যাচ্ছে না।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন