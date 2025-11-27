কুমিল্লায় আগামীকাল শুরু হচ্ছে ৯ দিনব্যাপী বইমেলা, থাকছে প্রথমা ও বন্ধুসভার স্টল

কুমিল্লায় আগামীকাল শুরু হচ্ছে ৯ দিনব্যাপী বইমেলা, থাকছে প্রথমা ও বন্ধুসভার স্টল
কুমিল্লায় আগামীকাল শুক্রবার থেকে শুরু হতে যাচ্ছে ৯ দিনব্যাপী বইমেলা। এবারের মেলায় মোট ৯৪টি প্রতিষ্ঠান অংশ নিচ্ছে।
আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে কুমিল্লা জেলা বইমেলা-২০২৫ আয়োজন উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এতে মেলার বিস্তারিত তুলে ধরেন জেলা প্রশাসক মু. রেজা হাসান। সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের উদ্যোগে জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় ঐতিহাসিক টাউন হল মাঠে এ মেলা অনুষ্ঠিত হবে।
মেলায় রাজধানীর ৭৪টি খ্যাতনামা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান, ১০টি সরকারি প্রতিষ্ঠান, কুমিল্লার ১০টি সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ মোট ৯৪টি প্রতিষ্ঠান অংশ নিচ্ছে। প্রথমা প্রকাশন ও প্রথম আলো বন্ধুসভার স্টলও থাকবে মেলায়।
জেলা প্রশাসক মু. রেজা হাসান বলেন, এবারের বইমেলাকে প্রাণবন্ত করতে ইতিমধ্যে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে টাউন হল মাঠে প্রায় ১০০টি স্টল স্থাপন করা হয়েছে।
জেলা প্রশাসন জানায়, আগামীকাল বেলা সাড়ে তিনটায় বইমেলার উদ্বোধন করা হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক মু. রেজা হাসানের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সচিব মো. নজরুল ইসলাম। বইমেলাকে জমজমাট করতে প্রতিদিন সন্ধ্যার পর বিশিষ্ট শিল্পীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকবে। এ ছাড়া বইমেলা উপলক্ষে কুইজ, বিতর্ক ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।
আগামী ৬ ডিসেম্বর বেলা সাড়ে তিনটার দিকে বইমেলার সমাপনী অনুষ্ঠান হবে। সমাপনী দিনে আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নেয়ামত উল্যা ভূঁইয়া।
জেলা প্রশাসক জানান, উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বিকেলে হলেও অন্যান্য দিন বেলা ১১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত মেলায় বই বেচাকেনা চলবে।
সংবাদ সম্মেলনে কুমিল্লার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. সাইফুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উন্নয়ন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা) সুলতানা রাজিয়া, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের গবেষণা কর্মকর্তা কুমারেশ বিশ্বাসসহ জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তার উপস্থিত ছিলেন।
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. সাইফুল ইসলাম জানান, বইমেলায় বই বিক্রিতে ২৫ শতাংশ ছাড় দেওয়ার জন্য সব প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানসহ প্রতিটি স্টলকে বলা হয়েছে।