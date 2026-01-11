বাউফলে দুই কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা, অভিযুক্তের মা গ্রেপ্তার
পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলায় নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী দুই কিশোরী ধর্ষণের শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল শনিবার রাতে বাউফল থানায় গিয়ে দুই কিশোরী লিখিত অভিযোগ করে। এ ঘটনায় মামলা করেছেন ভুক্তভোগী এক কিশোরীর মা। ধর্ষণে সহায়তার অভিযোগে এক নারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
গতকাল রাতে ওই দুই কিশোরী বাউফল থানায় পুলিশি হেফাজতে ছিল। পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আজ রোববার সকাল সাড়ে নয়টার দিকে দুই কিশোরীকে পটুয়াখালী নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালতে পাঠানো হয়েছে।
পুলিশ ও ভুক্তভোগীদের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ওই দুই কিশোরীর মধ্যে একজনের সঙ্গে মো. অনিক (২০) নামের এক তরুণের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সম্পর্কের সুবাদে প্রেমিকা কিশোরীকে দেখা করতে বলেন অনিক। ওই কিশোরী তার এক সহপাঠীকে নিয়ে গত বৃহস্পতিবার সকাল নয়টার দিকে অনিকের সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বাসায় যায়। সেখানে অনিক তাদের দুজনকে ধর্ষণ করেন। অনিকের মা (৫০) বাসায় থাকলেও ছেলের কার্যকলাপের বিরোধিতা করেননি। পরে ওই কিশোরীরা বিষয়টি নিজেদের বাসায় জানালে অনিক পালিয়ে যান।
গতকাল রাতে ওই দুই কিশোরী ও তাদের দুই পরিবারের সদস্যরা বাউফল থানায় এসে প্রথমে মৌখিক অভিযোগ করেন। পরে এক কিশোরীর মা বাদী হয়ে অনিককে প্রধান আসামি এবং ধর্ষণে সহায়তা করার অভিযোগে তাঁর মায়ের বিরুদ্ধে মামলা করেন। মামলার পর রাতেই অনিকের মাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
বাউফল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, বিষয়টি অধিকতর গুরুত্বসহকারে দেখা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।