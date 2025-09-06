জামালপুরে নৌকাডুবি: মায়ের লাশ উদ্ধার, মেয়ে নিখোঁজ

জামালপুরে নৌকাডুবি: মায়ের লাশ উদ্ধার, মেয়ে নিখোঁজ
জামালপুরের সরিষাবাড়ী উপজেলায় নৌকাবাইচ ও গ্রামীণ মেলা দেখে বাড়ি ফেরার পথে ঝিনাই নদে নৌকাডুবির ঘটনা ঘটেছে। এতে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে, তাঁর ছয় বছরের মেয়ে নিখোঁজ আছে।
ওই নারীর নাম মোর্শেদা বেগম (৪০)। তিনি উপজেলার ধারাবর্ষা গ্রামের আনসার আলীর স্ত্রী। নিখোঁজ মেয়ের নাম শোভা আক্তার (৬)।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার ধারাবর্ষা এলাকায় দুই দিনব্যাপী নৌকাবাইচ ও গ্রামীণ মেলার আয়োজন করা হয়। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় নৌকাবাইচ শেষে মোর্শেদা বেগম ও তাঁর মেয়ে ফেরার পথে ধারাবর্ষা খেয়াঘাটে যান। তখন নৌকার মাঝি না থাকায় যাত্রীরা নিজেরাই নৌকা চালানোর চেষ্টা করেন। মাঝনদে পৌঁছালে নৌকাটি ডুবে যায়। অন্য যাত্রীরা স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় তীরে উঠতে পারলেও মোর্শেদা বেগম ডুবে মারা যান। তাঁর মেয়ে শোভা এখনো নিখোঁজ।
সরিষাবাড়ী উপজেলা ফায়ার সার্ভিসের লিডার আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা গতকালই ঘটনাস্থল সরেজমিনে পরিদর্শন করেছি। আজ শনিবার সকাল থেকে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল মেয়েটিকে উদ্ধারে কাজ করছে।’