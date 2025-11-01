এক শতাংশ জমির জন্য দুই ভাইকে কুপিয়ে হত্যা

এক শতাংশ জমির জন্য দুই ভাইকে কুপিয়ে হত্যা
নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলায় জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে দুই ভাইকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, আপন চাচা ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা তাঁদের কুপিয়ে হত্যা করেছেন। আজ শনিবার দুপুরে রায়পুরার চরসুবুদ্ধি ইউনিয়নের বাজারসংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন চরসুবুদ্ধি এলাকার মৃত আবু তাহের মিয়ার দুই ছেলে হুরুন আলী ওরফে হুরা (৪০) ও শাকিল মিয়া (২২)। তাঁরা দুজনই এলাকায় রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন।
নিহত ব্যক্তিদের স্বজন ও স্থানীয় সূত্র জানায়, পিতৃহীন দুই ভাই হুরুন ও শাকিলের আধা গন্ডা (এক শতাংশ) জমি বছর দুয়েক ধরে চাচা আওয়াল মিয়া নিজের দাবি করে আসছেন। তাঁর দাবি, হুরুন ও শাকিলের বাবা আবু তাহের মিয়া ২০ বছর আগে ১ হাজার ৮০০ টাকা ধার নিয়ে এ জমি তাঁকে লিখে দিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে কয়েক দফা সালিস বৈঠক বসলেও আওয়াল মিয়া জমির দলিল দেখাতে পারেননি। তাই প্রতিবারই সালিস বৈঠকে আবু তাহেরের ছেলেদের পক্ষেই রায় হয়। কিন্তু এই রায় না মেনে আওয়াল মিয়া, তাঁর ছেলে শিপন মিয়া ও রিপন মিয়া ওই জমি দাবি করে আসছিলেন।
স্থানীয় সূত্র জানায়, আজ দুপুরে আওয়াল, রিপন, শিপন ওই জমি দখল করতে যান। এ সময় দুই পক্ষের মধ্যে কথা–কাটাকাটি শুরু হয়। একপর্যায়ে ১০ থেকে ১২ জন মিলে দা ও লাঠি নিয়ে দুই ভাইয়ের ওপর হামলা চালান। ধারালো অস্ত্র দিয়ে হুরা ও শাকিলকে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করার পর দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন হামলাকারী ব্যক্তিরা।
পরে প্রতিবেশী ও স্থানীয় লোকজন দুই ভাইকে দ্রুত উদ্ধার করে নরসিংদী সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যান। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসক জানান, হাসপাতালে আনার আগেই তাঁদের মৃত্যু হয়েছে।
নরসিংদী সদর হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা ফরিদা গুলশানারা কবির বলেন, দুজনকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়। তাঁদের একজনের হাতে ও পেটে, অন্যজনের পিঠে ও পেটে ধারালো অস্ত্রের আঘাত ছিল। পরে তাঁদের লাশ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে নরসিংদীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) সুজন চন্দ্র সরকার বলেন, এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিনজনকে আটক করে থানায় নেওয়া হয়েছে।