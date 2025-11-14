নারীকে উত্ত্যক্তের অভিযোগ, তদন্তে যাওয়া পুলিশকে ছুরিকাঘাত

নারীকে উত্ত্যক্তের অভিযোগ, তদন্তে যাওয়া পুলিশকে ছুরিকাঘাত
ফেনীতে এক নারীকে উত্ত্যক্তের অভিযোগের ঘটনায় তদন্তে যাওয়া পুলিশের ওপর হামলার খবর পাওয়া গেছে। আজ শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে জেলার পরশুরাম উপজেলার দক্ষিণ কোলাপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এতে দুই কনস্টেবলকে ছুরিকাঘাত ও এক উপপরিদর্শককে (এসআই) লাঠিপেটা করা হয়েছে বলে অভিযোগ পুলিশের।
ছুরিকাঘাতে আহত হওয়া দুই কনস্টেবল হলেন রুহুল আমিন ও মো. নাজমুল। আর আহত এসআইয়ের নাম মুন্না দে। তাঁরা সবাই পরশুরাম মডেল থানায় কর্মরত। আহত হওয়ার পর তাঁরা পরশুরাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিয়েছেন।
পুলিশ জানায়, পরশুরামের দক্ষিণ কোলাপাড়ার ৪৬ বছর বয়সী এক নারীকে মারধর ও উত্ত্যক্তের অভিযোগ উঠেছিল প্রতিবেশী দুজনের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী নারী গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে থানায় লিখিত অভিযোগ দেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা হলেন একই এলাকার ফারুক মজুমদারের ছেলে এমাম হোসেন (২৮) ও রাজীব মজুমদার।
অভিযোগ পাওয়ার পর আজ সকালে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। পরে উভয় পক্ষকেই ডাকা হয়। দুই পক্ষের বক্তব্য শুনে ফেরার পথে অতর্কিত হামলা হয় বলে অভিযোগ পুলিশের। এতে পুলিশ সদস্যদের হাতে, পিঠে ও মাথায় জখম হয়েছে। এ হামলায় ফারুক মজুমদার ও তাঁর দুই ছেলে অংশ নেন। হামলার পরপরই তাঁরা এলাকা ছেড়েছেন।
জানতে চাইলে পরশুরাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. নুরুল হাকিম প্রথম আলোকে বলেন, খবর পেয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ডিএসবি), সহকারী পুলিশ সুপার (সার্কেল), গোয়েন্দা পুলিশ ও থানা–পুলিশের একাধিক দল হামলাকারীদের ধরতে অভিযান চালাচ্ছে। তবে ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত ব্যক্তিরা আত্মগোপনে রয়েছেন।