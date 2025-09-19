জেলা

আমরা আশাবাদী একটা ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারব: বদিউল আলম মজুমদার

প্রতিনিধি
মেহেরপুর
মেহেরপুরের গাংনীতে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান বদিউল আলম মজুমদার। শুক্রবার সকালে উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষেছবি: প্রথম আলো

যথাসময়ে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে কার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ প্রশস্ত হবে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্য ও নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান বদিউল আলম মজুমদার।

আজ শুক্রবার সকালে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) আয়োজিত এক মত বিনিময় সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।

বদিউল আলম মজুমদার বলেন, ‘আমরা নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে ও সংবিধান সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে প্রস্তাব করেছি, নিম্নকক্ষ হবে আসনভিত্তিক, বর্তমান যে পদ্ধতি আছে আর উচ্চকক্ষ হবে পিআর পদ্ধতির ভিত্তিতে। দুটোরই ইতিবাচক দিক আছে, নেতিবাচক দিক আছে। এ জন্য আমরা মনে করি, দুটোই হওয়া দরকার। আমি আশাবাদী যে আমরা একটা ঐকমত্যে পৌঁছতে পারব। ঐকমত্যে পৌঁছানোর মাধ্যমে একটা সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে এবং তার ফলে আমাদের একটা কার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ প্রশস্ত হবে।’

সুজন আয়োজিত অনুষ্ঠানে দ্য হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপ (পিএফজি), রাজনৈতিক দলের নেতা ও সুজন নেতাদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন বদিউল আলম মজুমদার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার এবং দ্য হাঙ্গার প্রজেক্টের কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী তাজিমা হোসেন মজুমদার।

সুজনের গাংনী উপজেলা সভাপতি মোজাম্মেল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন সুজনের মেহেরপুর জেলার সম্পাদক সৈয়দ জাকির হোসেন, গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোস্তাফিজুর রহমান, গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ও পিএফজির পিস অ্যাম্বাসেডর জুলফিকার আলী ভুট্টো, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আবদাল হক, গাংনী মহিলা কলেজের সহকারী অধ্যাপক মহিবুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উপজেলা সুজনের সম্পাদক এ এস এম সায়েম এবং পিএফজির উপজেলা সমন্বয়কারী রফিকুল আলম।

