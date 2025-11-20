মেহেরপুর-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল
মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী পরিবর্তন করে জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন তাঁর পক্ষের নেতা-কর্মীরা। এই আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেন।
আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে গাংনী বাসস্ট্যান্ড থেকে মিছিলটি বের হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দিন।
মিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তারা বলেন, জাভেদ মাসুদকে মনোনয়ন না দেওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। তাঁদের দাবি, মেহেরপুর জেলার জনপ্রিয় নেতা হিসেবে তাঁকে মনোনয়ন দিলে দল ও সাধারণ জনগণ উভয়ের স্বার্থই রক্ষা পাবে। তৃণমূলের মতামত উপেক্ষা করে মনোনয়ন দেওয়া দলের জন্য তা ক্ষতির কারণ হবে। দাবি আদায় না হলে আরও কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা।
বিক্ষোভে অংশ নেওয়া উপজেলা বিএনপির কর্মী আশাদুল ইসলাম বলেন, আমজাদ হোসেন দীর্ঘ ১৭ বছর দলের নেতা-কর্মীদের কোনো খোঁজখবর রাখেননি। তিনি আমেরিকার ছিলেন। জাভেদ মাসুদ তৃণমূল নেতা-কর্মীদের পাশে ছিলেন। জেল-জুলুম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। হামলা মামলায় জেল খেটেছেন। তৃণমূল বিএনপির কর্মীদের জন্য কাজ করেছেন। গায়েবি মামলায় জামিনের ব্যবস্থা করেছেন। তাঁকে ছাড়া অন্য কারও মনোনয়ন মেনে নেবেন না বিএনপির নেতা-কর্মীরা।
জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ প্রথম আলোকে বলেন, গাংনীতে বিএনপি মনোনীত আমজাদ হোসেনকে নেতা-কর্মীরা মেনে নিচ্ছেন না। তিনি হামলা-মামলার ভয়ে এত দিন চুপ ছিলেন। তৃণমূল নেতা-কর্মীদের বিপদের দিনে তিনি নিজেকে আড়াল করেছিলেন। এসব কারণে বিএনপির নেতা-কর্মীরা মনোনয়ন পরিবর্তনের জন্য লাগাতার আন্দোলন করছেন।
সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আখেরুজ্জামান, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দাল হক, পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন প্রমুখ।
বিএনপির মনোনীত প্রার্থী আমজাদ হোসেন বলেন, ‘বিএনপি দেশের বড় রাজনৈতিক দল। তারা আমাকে মনোনীত করেছে। দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই। যাঁরা আন্দোলন করছেন, তাঁরা জাভেদ মাসুদের অনুসারী।’