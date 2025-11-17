জেলা

চট্টগ্রামে গভীর রাতে বাসে আগুন, পোড়ানো হলো ভূমি অফিসের সাইনবোর্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক
চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে গভীর রাতে নগরের বাকলিয়া সার্কেল ভূমি অফিসের সাইনবোর্ডে আগুন দেয় এক দুর্বত্তছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

চট্টগ্রামে গভীর রাতে সড়কের পাশে পার্ক করে রাখা একটি বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এ ছাড়া ভূমি কার্যালয়ের একটি সাইনবোর্ডেও আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল রোববার গভীর রাতে এসব ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস সূত্র জানায়, নগরের পতেঙ্গা জি এম গেট এলাকায় দিবাগত রাত দুইটার দিকে সড়কের পাশে পার্ক করে রাখা একটি বাসে আগুন দেওয়া হয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের লোকজন ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। আগুনে বাসের যাত্রীদের আসনসহ বিভিন্ন যন্ত্রাংশ পুড়ে যায়। তবে হতাহত হওয়ার কোনো ঘটনা ঘটেনি। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স চট্টগ্রামের কর্মকর্তা ইসমাইল হোসেন বলেন, ‘আগুনে বাসটির দেড় লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।’

এদিকে প্রায় একই সময়ে নগরের বাকলিয়া সার্কেল ভূমি অফিসের সাইনবোর্ডে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। জানতে চাইলে বাকলিয়া সার্কেল ভূমি অফিসের কানুনগো ছায়েদুল হক মজুমদার প্রথম আলোকে বলেন, দপ্তরটি তাঁদের মূল দপ্তর নয়; দপ্তরের প্রস্তাবিত স্থান ছিল। তাই সাইনবোর্ড টানিয়ে রাখা হয়েছিল।

ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আজ সোমবার রায় ঘোষণার দিন ধার্য রয়েছে। রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে নগরের বিভিন্ন স্থানে সতর্ক অবস্থানে রয়েছে পুলিশ। নেওয়া হয়েছে বাড়তি নিরাপত্তা।

