ফেনী–২ আসনে বিএনপি, জামায়াত, এবি পার্টিসহ পাঁচ প্রার্থীকে জরিমানা

ফেনী শহরের হাজারী রোড এলাকার পশ্চিম মাথায় সাঁটানো পোস্টারের জন্য এক প্রার্থীকে জরিমানা করছেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক। আজ বিকেলেছবি: সংগৃহীত

তফসিল ঘোষণার নির্ধারিত সময়ের পরও পোস্টার ও অন্যান্য প্রচারসামগ্রী অপসারণ না করায় ফেনী–২ (সদর) সংসদীয় আসনে বিএনপি, জামায়াত, এবি পার্টিসহ পাঁচ প্রার্থীকে মোট ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. জসিম উদ্দিন ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে এ জরিমানা করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্র জানায়, নির্বাচনী আচরণ বিধিমালা–২০২৫ অনুযায়ী তফসিল ঘোষণার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের সব ব্যানার, পোস্টার ও ফেস্টুন অপসারণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। নির্ধারিত সময় পার হলেও এসব প্রচারসামগ্রী অপসারণ না করায় সংশ্লিষ্ট প্রার্থী ও দলগুলো আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছে।

জরিমানা পাওয়া ব্যক্তিরা হলেন বিএনপি মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী ও বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নাল আবদীন ওরফে ভিপি জয়নাল, জামায়াত মনোনীত দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী ও দলের কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা সদস্য লিয়াকত আলী ভূঁইয়া, এবি পার্টি মনোনীত ঈগল প্রতীকের প্রার্থী ও দলের চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মনোনীত হাতপাখা প্রতীকের প্রার্থী ও জেলা সাধারণ সম্পাদক একরামুল হক ভূঁইয়া এবং জেএসডি মনোনীত তারা প্রতীকের প্রার্থী ও জেলা সাধারণ সম্পাদক শামসুদ্দিন মজুমদার। প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়।

প্রার্থীদের পক্ষে তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধিরা জরিমানার অর্থ পরিশোধ করেন।

এবি পার্টি ফেনী জেলা আহ্বায়ক কমিটির প্রচার সম্পাদক হাবিব মিয়াজি প্রথম আলোকে বলেন, তাঁদের দলের প্রার্থীর আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত জরিমানা করেছেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক মো. জসিম উদ্দিন বলেন, জরিমানার পাশাপাশি বিভিন্ন স্থানে সাঁটানো পোস্টার, ব্যানার ও ফেস্টুন আজ সন্ধ্যার মধ্যে অপসারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালন নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

