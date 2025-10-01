জেলা

ভারতে যাওয়ার সময় গোপালগঞ্জের আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

প্রতিনিধি
চুয়াডাঙ্গা
এস এম মুনীরছবি: সংগৃহীত

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা জয়নগর চেকপোস্ট দিয়ে ভারতে যাওয়ার সময় গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম মুনীরকে গ্রেপ্তার করেছে ইমিগ্রেশন পুলিশ। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে দর্শনা থানায় হস্তান্তর করা হয়।

গ্রেপ্তার এস এম মুনীর গোপালগঞ্জ শহরের ব্যাংকপাড়ার বাসিন্দা।

দর্শনা ইমিগ্রেশন পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আজ মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে ভারতে প্রবেশের উদ্দেশ্যে চেকপোস্টে আসেন এস এম মুনীর। কাগজপত্র যাচাইয়ে দেখা যায়, চলতি বছরের ২২ জুলাই গোপালগঞ্জ সদর থানায় একটি নাশকতার মামলার এজাহারভুক্ত আসামি তিনি। এ ছাড়া তাঁর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। সে সময় পুলিশ তাঁকে আটক করে।

ইমিগ্রেশন পুলিশের সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) তারেক মাহমুদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, এস এম মুনীরকে দর্শনা থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

