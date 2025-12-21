পাবনায় সড়ক দুর্ঘটনায় পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের দুই শ্রমিক নিহত

পাবনায় সড়ক দুর্ঘটনায় পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের দুই শ্রমিক নিহত
পাবনার ঈশ্বরদীতে ট্রাক ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার রাতে দুর্ঘটনার পর রাতে একজন মারা যান। আজ রোববার সকালে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরেকজনের মৃত্যু হয়।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন ঈশ্বরদী উপজেলার জয়নগর গ্রামের রাব্বি হোসেন (২৭) ও মানিকনগর গ্রামের নিশান মুন্সি (২২)। তাঁরা দুজনই রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের শ্রমিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, শনিবার রাত আনুমানিক ১০টার দিকে রাব্বি ও নিশান মোটরসাইকেলে করে ঈশ্বরদী পৌর শহর থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে শহরের আলহাজ মোড় এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে তাঁদের মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে মোটরসাইকেলটি দুমড়েমুচড়ে যায় এবং দুজনই গুরুতর আহত হন।
পরে স্থানীয় মানুষেরা দুজনকে উদ্ধার করে প্রথমে ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। অবস্থার অবনতি হলে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাতেই রাব্বি হোসেন এবং আজ সকালে মারা যান নিশান।
এসব তথ্য নিশ্চিত করে ঈশ্বরদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মমিনুজ্জামান বলেন, নিহত দুই যুবক রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের শ্রমিক ছিলেন। তাঁদের মরদেহ রাজশাহী মেডিকেল কলেজের মর্গে আছে। মরদেহ ঈশ্বরদীতে পৌঁছানোর পর পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ঘটনায় ঈশ্বরদী থানায় একটি মামলা করা হয়েছে। দুর্ঘটনায় জড়িত ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে।