ময়মনসিংহে ছুরিকাঘাতে ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থীর কর্মীকে হত্যার ঘটনায় লিখিত অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ময়মনসিংহ
নিহত মো. নজরুল ইসলামছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহ-১ (হালুয়াঘাট-ধোবাউড়া) আসনে বিএনপির ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থীর এক সমর্থককে ছুরিকাঘাতে হত্যার ঘটনায় থানায় অভিযোগ দেওয়া হয়েছে। আজ শনিবার ভোরে লিখিত অভিযোগটি করা হয়। অভিযোগটি মামলা হিসেবে নথিভুক্ত করার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এদিকে ওই হত্যাকাণ্ডের পর পুরো উপজেলায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

এর আগে গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা ছয়টার দিকে ধোবাউড়া উপজেলার ঘোষগাঁও ইউনিয়নের এরশাদ বাজার এলাকায় এ হত্যাকাণ্ড ঘটে। অভিযোগ উঠেছে, বিএনপির এক প্রার্থীর সমর্থকদের হামলায় নজরুল ইসলাম (৪০) নিহত হন। তিনি একই উপজেলার দক্ষিণ মাইজপাড়া ইউনিয়নের রামসিংহপুর গ্রামের মফিজ উদ্দিনের ছেলে।

ধোবাউড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম জানান, নজরুলের ছেলে মো. সোলাইমান বাদী হয়ে ৩৮ জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতপরিচয় আরও ২০-২২ জনকে আসামি করে অভিযোগ দিয়েছেন। অভিযোগে বিএনপির প্রার্থী সৈয়দ এমরান সালেহর নাম নেই। এ ঘটনায় আদম আলী (৫৪) ও দুলাল মিয়া (৫৩) নামের দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরিস্থিতি বর্তমানে স্বাভাবিক আছে।

ময়মনসিংহ-১ সংসদীয় আসনে বিএনপির প্রার্থী করা হয়েছে দলের কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহকে। দলীয় মনোনয়ন না পেয়ে উত্তর জেলা বিএনপির সদস্য সালমান ওমর স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করছেন। দীর্ঘদিন ধরে দুই নেতা আলাদা মেরুতে অবস্থান করে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছিলেন। সালমান ওমরের সমর্থক ছিলেন নজরুল।

পুলিশ সূত্র জানায়, গতকাল এরশাদ বাজার এলাকায় সালমান ওমরের একটি নির্বাচনী কার্যালয় উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনের কিছুক্ষণ পর সন্ধ্যা ছয়টার দিকে বিএনপির প্রার্থীর সমর্থক আজহারুল ইসলাম ও মো. রোমানের নেতৃত্বে একটি দল সেখানে হামলা চালায়। এ সময় কার্যালয়ের সামনে থাকা নজরুল ইসলামকে ছুরিকাঘাত করা হয়। পরে তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

