মাদারীপুরে বিএনপির দুই নেতার সমর্থকদের সংঘর্ষে পাল্টাপাল্টি মামলা

প্রতিনিধি
মাদারীপুর
মাদারীপুরের কালকিনিতে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী দুই নেতার সমর্থকদের মধ্যে লাঠিসোঁটা নিয়ে সংঘর্ষের ঘটনায় পাল্টাপাল্টি দুটি মামলা হয়েছে। ২৪ জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতনামা দুই শতাধিক ব্যক্তিকে আসামি করা হয়েছে। গতকাল সোমবার মধ্যরাতে দুই পক্ষের অনুসারীরা কালকিনি থানায় আলাদা দুটি মামলা করেন।

পুলিশ, প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল দুপুর ১২টার দিকে মাদারীপুর-৩ আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী মেজর (অব.) রেজাউল করিম তাঁর শতাধিক অনুসারী নিয়ে কালকিনি উপজেলা চত্বরে ঢোকেন। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে রেজাউল করিম তাঁর অনুসারীদের উপজেলা চত্বরের মাঠে রেখে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সাইফ-উল-আরেফীনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। মাঠে থাকা রেজাউল করিমের অনুসারীরা বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী কেন্দ্রীয় নেতা আনিসুর রহমান তালুকদারের অনুসারী এস এম তুহিনের ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ ওঠে। খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উভয় পক্ষ লাঠিসোঁটা নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন।

কালকিনি থানার পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করলেও দুই পক্ষ পুলিশের উপস্থিতিতে দুই দফা সংঘর্ষে জড়ান। এই সংঘর্ষে পুলিশ কর্মকর্তা, সাংবাদিকসহ উভয় পক্ষের অন্তত ১৫ জন আহত হন। আহতদের কালকিনি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

কালকিনি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কে এম সোহেল রানা বলেন, বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনায় উভয় পক্ষই থানায় মামলা করেছে। রেজাউল করিমের পক্ষে মামলা করেছেন তাঁর অনুসারী আবু জাফর ব্যাপারী। এ মামলায় ৯ জনকে এজাহারভুক্তসহ ৩০ থেকে ৩৫ জনকে অজ্ঞাত আসামি করা হয়েছে। অন্যদিকে আনিসুর রহমান তালুকদারের অনুসারী মোশারফ হোসেন বাদী হয়ে ১৫ জনকে এজাহারভুক্ত ও ১০০ থেকে ১৫০ জনকে অজ্ঞাত আসামি করে মামলা করেছেন। পুলিশ মামলা দুটি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেবে।

