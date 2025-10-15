জেলা

মেহেরপুরে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী নিহত

প্রতিনিধি
মেহেরপুর
সড়ক দুর্ঘটনা
প্রতীকী ছবি

মেহেরপুর সদর উপজেলায় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে ফারহানা ওয়াহেদা নামে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে মেহেরপুর-ষোলমারী সড়কের ফতেপুর নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ফারহানা মেহেরপুর পৌর শহরের পেয়াদাপাড়ার রাইহানুল ইসলামের স্ত্রী। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও নিহত ফারহানার স্বামী রাইহানুল ইসলাম বলেন, আজ সকাল ৯টার দিকে শহরের পেয়াদাপাড়া থেকে স্ত্রী ফারহানাকে নিয়ে মোটরসাইকেলে করে শ্বশুরবাড়ি রামদাসপুর গ্রামের উদ্দেশে বের হন রাইহান। মোটরসাইকেলটি ফতেপুর ইটাভাটার কাছে পৌঁছালে একটি ট্রাককে অতিক্রম করতে যায়। এ সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশে থাকা ইটের স্তূপের মধ্যে পড়ে যায় মোটরসাইকেলটি।

আর পেছনে থাকা স্ত্রী ফারহানা পড়ে যান পাশে থাকা ট্রাকের মাঝখানে। এ ঘটনায় ট্রাকের পেছনের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হন তিনি। আহত হন রাইহানুল। এলাকাবাসী দ্রুত তাঁদের উদ্ধার করে জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর সেলিম বলেন, ঘটনাস্থল থেকে লাশ ও আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। সুরতহাল প্রতিবেদন করা হয়েছে। তবে পরিবার ময়নাতদন্ত করতে রাজি নয়। লিখিত আবেদন পেলে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

