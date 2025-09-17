জেলা

প্রতারণা

‘আমি থানার ওসি, আপনার মোবাইল হ্যাকড হয়েছে’

মোশাররফ শাহ
চট্টগ্রাম
থানার ওসির পরিচয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ–উপাচার্যের কাছে এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর থেকে ফোন করেন প্রতারক। হোয়াটসঅ্যাপ আইডিতে পুলিশের ইউনিফর্ম পরা ব্যক্তির ছবিও রেখেছে প্রতারকছবি: সহ–উপাচার্যের সৌজন্যে

‘আমি থানার ওসি বলছি। আপনার মোবাইল ফোন হ্যাকড হয়েছে। আমাদের সাইবার টিম এটা নিয়ে কাজ করছে। হ্যাকারের পরিচয় শনাক্ত করতে আপনার হোয়াটসঅ্যাপে একটি লিংক পাঠানো হয়েছে, সেখানে ক্লিক করুন।’ এমন ফোন পেয়ে ঘাবড়ে গিয়ে কথামতো লিংকে ঢোকেন মুঠোফোনের মালিক। এরপর ফোনের মালিক জানতে পারেন, তাঁর নম্বর থেকে পরিচিত বন্ধু, সহকর্মী ও স্বজনদের কাছ থেকে তাঁর নাম করে টাকা চাওয়া হচ্ছে। যখন বুঝতে পারেন তিনি হ্যাকিংয়ের শিকার হয়েছেন, ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে।  

মুঠোফোনে এমন প্রতারণা শিকার হয়েছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মো. কামাল উদ্দিন। আজ বুধবার দুপুরে তাঁর হোয়াটসঅ্যাপ আইডি হ্যাক করা হয়। হ্যাকড হওয়ার পর থেকেই তাঁর হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর থেকে বিভিন্নজনের কাছে টাকা চাওয়া হচ্ছে। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে সহ-উপাচার্য নিজেই ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছেন। এ ঘটনায় হাটহাজারী থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন অধ্যাপক কামাল উদ্দিন।

আজ দুপুরে ফেসবুকে সহ–উপাচার্য লেখেন, ‘আসসালামু আইলাইকুম, কিছুক্ষণ পূর্বে আমার হোয়াটসঅ্যাপ ও বিকাশ নাম্বার প্রতারক হ্যাক করেছে। দয়া করে প্রতারিত হবেন না।’

জানতে চাইলে অধ্যাপক মো. কামাল উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, আজ দুপুরে কুমিল্লার কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) পরিচয়ে একজন তাঁর হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে কল দেন। পরে তাঁর হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে একটা লিংক পাঠানো হয়। তিনি এই লিংকে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর হ্যাকড হয়। এরপর এ নম্বর থেকে বিভিন্নজনের কাছে টাকা চাওয়া হয়। তখনই তিনি হ্যাকড হওয়ার বিষয়টি টের পান।

প্রতারণার শিকার হয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ–উপাচার্য অধ্যাপক মো. কামাল উদ্দিন
ছবি: সহ–উপাচার্যের ফেসবুক আইডি থেকে নেওয়া।

অবশ্য শুধু সহ-উপাচার্যই নন; একই দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক মো. জাফর উল্লাহ তালুকদারের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরও হ্যাকড হয়েছে। এ নম্বর থেকেও টাকা চাওয়া হচ্ছে। জানতে চাইলে জাফর উল্লাহ তালুকদার প্রথম আলোকে বলেন, গতকাল তাঁর মুঠোফোনে কল করে দুজন টাকা চেয়েছিলেন। তিনি টাকা দেননি। পরে কিছু লিংক পাঠানো হয়েছিল। তাঁর ধারণা, লিংকে প্রবেশ করায় তাঁর হোয়াটসঅ্যাপ আইডি হ্যাকড হয়েছে। তিনি সবাইকে সতর্ক থাকার অনুরোধ করেছেন।

আরও পড়ুন

করোনার চতুর্থ টিকার কথা বলে যেভাবে ফাঁদে ফেলেন ‘ডাক্তার নাহিদ’

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর হ্যাকড হওয়ার ঘটনা এবারই প্রথম নয়; চলতি বছরের ৬ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম ও তৎকালীন সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক মো. আলাউদ্দিন মজুমদারও হ্যাকিংয়ের শিকার হয়েছিলেন। করোনার চতুর্থ ডোজের টিকা দেওয়ার কথা বলে তাঁদের ফাঁদে ফেলা হয়।

জানতে চাইলে হাটহাজারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনজুর কাদের ভূঁইয়া প্রথম আলোকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য এ বিষয়ে জিডি করেছেন। পুলিশ পরিচয়ে ফোন দেওয়া প্রতারকদের নতুন কৌশল। তাঁরা প্রযুক্তির সহয়তায় প্রতারককে শনাক্তের চেষ্টা করছেন।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন