বগুড়ায় টিএমএসএস হেমাটোলজি ও বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট সেন্টারের উদ্বোধন

বগুড়ায় টিএমএসএস হেমাটোলজি ও বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট সেন্টারের উদ্বোধন
বগুড়ায় টিএমএসএস হেমাটোলজি ও বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট সেন্টারের উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় নগরের হোটেল মম ইনের সম্মেলনকক্ষে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উত্তরবঙ্গে প্রথমবার অত্যাধুনিক সুযোগ–সুবিধাসম্পন্ন সবচেয়ে বড় এই ক্যানসার কেয়ার ইউনিটের যাত্রা শুরু হলো।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন টিএমএসএসের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক হোসনে আরা বেগম, বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের (বিএমডিসি) সভাপতি মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, টিএমএসএসের উপনির্বাহী পরিচালক মো. মতিউর রহমান, টিএমএসএস হেমাটোলজি ও বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট সেন্টারের চিফ কনসালট্যান্ট আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ প্রমুখ।
বিএমডিসির সভাপতি মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, উত্তরবঙ্গে এই প্রথম হেমাটোলজি ও বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট সেন্টার স্থাপনের মধ্য দিয়ে ব্লাড ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীদের জীবন রক্ষায় টিএমএসএস একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মানবতার সেবায় টিএমএসএসের এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।
টিএমএসএসের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক হোসনে আরা বেগম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বলেন, বগুড়ায় টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ ও রফাতুল্লাহ কমিউনিটি হাসপাতালে অত্যাধুনিক ক্যানসার সেন্টার এবং হেমাটোলজি ও বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট সেন্টারে উত্তরবঙ্গসহ আশপাশের অঞ্চলের রোগীরা সহজে ও স্বল্প খরচে হেমাটোলজি ও বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্টের সুবিধা পাবেন। ক্যানসারের অত্যাধুনিক চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করতে পারবেন। এতে করে রাজধানীকেন্দ্রিক চিকিৎসার ওপর নির্ভরশীলতা কমবে। এখানে ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীরা নির্ভুল রোগ নির্ণয় ছাড়াও বিশ্বমানের চিকিৎসাসেবা ও বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবেন।
আজ বৃহস্পতিবার সকালে টিএমএসএস হেমাটোলজি ও বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট সেন্টারের আয়োজনে হোটেল মম ইনের সম্মেলনকক্ষে একটি বিজ্ঞানবিষয়ক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। এতে দেশের খ্যাতনামা হেমাটোলজিস্ট ও চিকিৎসকেরা অংশ নেন। হেমাটোলজি, অনকোলজি ও বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশনের সাম্প্রতিক অগ্রগতি, সর্বোত্তম চিকিৎসাপদ্ধতি ও ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা হয়।