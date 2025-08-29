শ্রীপুরে আসামি ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনায় ২০ জনের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেপ্তার নেই
গাজীপুরের শ্রীপুরে পুলিশের কাছ থেকে আসামি ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনায় মামলা হয়েছে। পুলিশ বাদী হয়ে করা এ মামলায় ২০ জনের নাম উল্লেখ ও অজ্ঞাতনামা আরও কয়েকজনকে আসামি করা হয়েছে। তবে এ ঘটনায় এখনো কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ।
মামলার বিষয়টি প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন গাজীপুরের পুলিশ সুপার চৌধুরী মো. যাবের সাদেক।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে শ্রীপুর উপজেলা সদরের টেংরা রাস্তার মোড় এলাকায় গাজীপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ ও শ্রীপুর থানা-পুলিশের কাছ থেকে শেখ মামুন আল মুজাহিদ ওরফে সুমন (৩৪) নামে এক আসামিকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। তাঁর বাড়ি শ্রীপুরের বরমী ইউনিয়নের বরমী গ্রামে। শেখ মামুন আল মুজাহিদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কার্যক্রম ও মাদক বেচাকেনায় সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ আছে। এর আগেও তিনি বিভিন্ন মামলায় পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।
এ ঘটনায় এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সংগঠক মেজর (অব.) আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ আজ শুক্রবার সকালে নিজের ফেসবুক আইডিতে দেওয়া পোস্টে উল্লেখ করেন, শেখ মামুন আল মুজাহিদকে আটক করে নিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর ভাই খোকন শেখসহ অন্য লোকজন মব সৃষ্টি করেন। একপর্যায়ে পুলিশের কাছ থেকে শেখ মামুনকে ছিনিয়ে নেন তাঁরা। এ ঘটনায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্য খোকন শেখ উপস্থিত ছিলেন বলে নিশ্চিত হয়েছেন তাঁরা। তাই তাঁর এনসিপির প্রাথমিক সদস্য পদ বাতিল করা হয়েছে।
তবে এ বিষয়ে এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সংগঠক এবং গাজীপুর জেলা ও মহানগর এনসিপির তত্ত্বাবধায়ক আলী নাছের খান আজ বিকেলে মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, শ্রীপুরে এনসিপির কোনো কমিটি দেওয়া হয়নি। খোকন শেখ প্রাথমিক সদস্য কি না, তিনি তা জানেন না। এমনকি তাঁর সদস্যপদ এনসিপির শৃঙ্খলা কমিটি বাতিল করেছে বলেও তাঁর জানা নেই।