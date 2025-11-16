শেখ হাসিনাসহ অন্যদের মামলার রায় যা-ই হোক না কেন, তা কার্যকর হবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

শেখ হাসিনাসহ অন্যদের মামলার রায় যা-ই হোক না কেন, তা কার্যকর হবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার রায় যা–ই হোক না কেন, তা কার্যকর হবে। এ নিয়ে দেশে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হলে তা প্রতিরোধে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছে।
আজ রোববার দুপুরে বরিশাল জেলা পুলিশ লাইনস পরিদর্শন শেষে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও মাঠপ্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। পরে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে তিনি দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেন।
প্রসঙ্গত, আগামীকাল সোমবার ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ অন্যদের বিরুদ্ধে করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার রায় ঘোষণার তারিখ ধার্য আছে।
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খুব ভালো না, আবার খারাপও না; মোটামুটি সন্তোষজনক। সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের জন্য শুধু আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নয়, নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দলসহ সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সমন্বিত ভূমিকা প্রয়োজন। জনগণ যখন নির্বাচনমুখী হয়, তখন কাউকে দিয়ে কিছু থামিয়ে রাখা যায় না।
জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে কোনো ধরনের সন্দেহের সুযোগ নেই। নির্বাচন খুবই শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হবে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এ জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও উৎসবমুখর করতে মাঠ প্রশাসনকে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
বরিশালের নথুল্লাবাদ বাস টার্মিনালে শনিবার রাতে বিএম কলেজের শিক্ষার্থী ও পরিবহনশ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষের প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমে দুই পক্ষই সমাধান করবে। ভবিষ্যতে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আরও সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।