নোয়াখালীতে জবাই করা চিত্রা হরিণ উদ্ধার, পালিয়ে গেলেন মাংস ব্যবসায়ীরা

নোয়াখালীতে জবাই করা চিত্রা হরিণ উদ্ধার, পালিয়ে গেলেন মাংস ব্যবসায়ীরা
নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলায় অভিযান চালিয়ে প্রায় ৪০ কেজি ওজনের একটি জবাই করা চিত্রা হরিণ উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ কোস্টগার্ড। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে আটটার দিকে উপজেলার চর আতাউরসংলগ্ন এলাকায় হাতিয়া কোস্টগার্ড স্টেশনের সদস্যরা এ অভিযান চালান। তবে কোস্টগার্ডের উপস্থিতি টের পেয়ে মাংস ব্যবসায়ীরা পালিয়ে যাওয়ায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।
বিকেলে কোস্টগার্ডের দক্ষিণ জোনের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট মো. সালমান বিন শওকতের সই করা সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চর আতাউরসংলগ্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান চালানো হয়। কোস্টগার্ডের উপস্থিতি টের পেয়ে মাংস ব্যবসায়ীরা পালিয়ে যান। পরে ঘটনাস্থল থেকে আনুমানিক ৪০ কেজি ওজনের একটি জবাই করা হরিণ উদ্ধার করা হয়।
পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য উদ্ধার করা হরিণটি হাতিয়া বন বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়। বন্য প্রাণী হত্যা ও পাচার রোধে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে কোস্টগার্ড।
উদ্ধার করা হরিণটি নিয়ে বন বিভাগের পরবর্তী কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে নোয়াখালী বিভাগীয় বন কর্মকর্তা মোল্লা মোহাম্মদ মিজানুর রহমানের মুঠোফোনে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। ফলে এ বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়নি।