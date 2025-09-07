জেলা

মওলানা ভাসানী সেতুর ল্যাম্পপোস্টের তার চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার ২

প্রতিনিধি
গাইবান্ধা
গ্রেপ্তারপ্রতীকী ছবি

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে নবনির্মিত মওলানা ভাসানী সেতুর ল্যাম্পপোস্টের বিদ্যুতের তার চুরির ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত শুক্রবার রাতে সাদুল্যাপুর উপজেলার ধাপেরহাট এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার দুজন হলেন ধাপেরহাট ইউনিয়নের ছাইগারি ইসলামপুর গ্রামের খায়রুল ইসলাম (২১) ও রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার জগনাথপুর গ্রামের মনছুর আলী (৬৯)। এর মধ্যে খায়রুল গতকাল শনিবার আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। তবে চুরি হওয়া বিদ্যুতের তার এখনো উদ্ধার হয়নি।

সুন্দরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুল হাকিম আজাদ আজ রোববার সকালে বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শুক্রবার রাতে অভিযান চালানো হয়। গতকাল গ্রেপ্তার দুজনকে আদালতে হাজির করা হয়। আদালত তাঁদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। চুরির সঙ্গে আর কারা জড়িত, তা শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

গত ২০ আগস্ট মওলানা ভাসানী সেতু উদ্বোধন করা হয়। পরদিন রাতে সেতুর দক্ষিণ পাশের সংযোগ সড়কের ল্যাম্পপোস্টের প্রায় ৩০০ মিটার তার মাটি খুঁড়ে কেটে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় সেতুর পাহারাদার নুরে আলম বাদী হয়ে সুন্দরগঞ্জ থানায় মামলা করেন। মামলায় কয়েকজনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়।

মামলার এজাহারে প্রায় ৫ লাখ ২০ হাজার টাকার বিদ্যুতের তার চুরির কথা উল্লেখ করা হয়। এরপর ২৩ আগস্ট রাতে সেতুর দুই পাশের রেলিং থেকে শতাধিক রিফ্লেক্টর লাইটও চুরি হয়। সেগুলোও এখনো উদ্ধার হয়নি।

