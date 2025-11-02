জেলা

ট্রেনের ছাদে উঠে পাহাড় দেখতে সীতাকুণ্ডে যাচ্ছিলেন, পড়ে যুবকের মৃত্যু

প্রতিনিধি
ফেনী
প্রতীকী ছবি

ফেনীর ছাগলনাইয়ায় ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার ভোরে উপজেলার নিজকুঞ্জরা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পরে বেলা আড়াইটার দিকে এ এলাকার রেলপথের পাশের ঝোপ থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার করে রেলওয়ে পুলিশ।

নিহত যুবকের নাম মেহেদি হাসান (২৪)। তিনি ময়মনসিংহ জেলার সুরুজ আলীর ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীর বরাতে পুলিশ জানায়, সকালে ঝোপে স্থানীয় বাসিন্দারা মেহেদির মরদেহ প্রথমে দেখেন। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে নিহত যুবকের পকেটে জাতীয় পরিচয়পত্র ও মুঠোফোন পান। এরপর তাঁর মুঠোফোন থেকে নম্বর নিয়ে বন্ধুদের কল করা হয়। তখন মৃত্যুর কারণ জানা যায়।

নিহত যুবকের বন্ধু ও স্বজনদের বরাতে পুলিশ জানায়, শনিবার রাত সোয়া ১২টার দিকে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা চট্টগ্রাম মেইল ট্রেনের ছাদে মেহেদিসহ কয়েকজন এসেছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে পাহাড় দেখতে যাওয়া। তবে মহুরীগঞ্জে এলাকা অতিক্রম করার সময় মেহেদি ছাদ থেকে পড়ে যান। পরে বন্ধুরা তাঁকে ছাড়াই সীতাকুণ্ডে যান। পুলিশের ধারণা, গাছের কোনো ডালের সঙ্গে বাড়ি লেগে মেহেদি নিচে পড়ে যেতে পারেন।

জানতে চাইলে ফেনী রেলওয়ে পুলিশের (জিআরপি) ইনচার্জ উপপরিদর্শক দীপক দেওয়ান বলেন, এটি অপমৃত্যু, নাকি অন্য কোনো ঘটনা রয়েছে, সে বিষয়ে তদন্ত হচ্ছে। এ ঘটনায় লাকসাম জিআরপি থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা করা হয়েছে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন