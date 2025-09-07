জেলা

ব্যারাকের দোতলা থেকে ‘লাফ’, পুলিশ সদস্যের মৃত্যু

প্রতিনিধি
বান্দরবান
বান্দরবান জেলার মানচিত্র

বান্দরবানে জেলা পুলিশ লাইন থেকে আহত অবস্থায় উদ্ধারের পর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক পুলিশ সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় ব্যারাকের দ্বিতীয় তলা থেকে লাফ দিয়ে আহত হওয়ার পর ওই পুলিশ সদস্যকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে রাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

মারা যাওয়া ওই পুলিশ সদস্যের নাম রাশেদুল ইসলাম (২৮)। জেলা পুলিশে কনস্টেবল হিসেবে কর্মরত ছিলেন তিনি। তাঁর বাড়ি জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী উপজেলায়। জেলা পুলিশের কর্মকর্তাদের দাবি, কনস্টেবল রাশেদুল মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন।

পুলিশ জানায়, ভবন থেকে লাফ দেওয়ার পর রাশেদুলের দুই পায়ের গোড়ালি থেঁতলে যায়। এ সময় তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে প্রথমে বান্দরবান সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল।

জানতে চাইলে জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবদুল করিম প্রথম আলোকে বলেন, কনস্টেবল রাশেদুলকে গত মে মাসে গাজীপুর থেকে বান্দরবানে বদলি করা হয়। তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। চিকিৎসকদের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী তাঁর চিকিৎসা চলছিল।

