জেলা

হবিগঞ্জের হাওর থেকে চুরি হওয়া সাতটি গরু ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক
হবিগঞ্জ
চুরি হওয়া সাতটি গরু ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর উপজেলার একটি জঙ্গল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বুধবার সকালেছবি : পুলিশের সৌজন্যে

হবিগঞ্জের লাখাই উপজেলার সুজনপুর–সংলগ্ন শান্তিপুর হাওর এলাকা থেকে চুরি হওয়া সাতটি গরু ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর উপজেলার একটি জঙ্গল থেকে আজ বুধবার সকালে উদ্ধার করেছে পুলিশ।

জেলা পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে লাখাই উপজেলার শান্তিপুর হাওর থেকে সাতটি গরু চুরি করে নিয়ে যায় একদল দুর্বৃত্ত। বিষয়টি জানাজানি হলে লাখাই থানা–পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর তদন্ত শুরু করে। একপর্যায়ে পুলিশ জানতে পারে, চুরি যাওয়া গরুগুলো ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর উপজেলার বুলটুককান্দি গ্রামের একটি জঙ্গলে লুকানো আছে। আজ সকালে লাখাই থানা–পুলিশের একটি দল নাসিরনগর থানা–পুলিশের সহযোগিতায় সেখানে অভিযান চালিয়ে গরুগুলো উদ্ধার করে। উদ্ধার হওয়া গরুগুলো থানায় রাখা হয়েছে। উপযুক্ত প্রমাণের ভিত্তিতে সেগুলো প্রকৃত মালিকদের বুঝিয়ে দেওয়া হবে।

এ বিষয়ে হবিগঞ্জের পুলিশ সুপার এ এন এম সাজিদুর রহমান বলেন, গরুগুলো হাওর এলাকা থেকে চুরি করে নেয় অজ্ঞাত চোরেরা। সাতটি গরুই উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত কাউকে শনাক্ত করা যায়নি। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন