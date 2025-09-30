জেলা

বগুড়ায় পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় মা ও শিশু নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক
বগুড়া
বগুড়ার আদমদীঘি উপজেলায় পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় স্কুটি আরোহী শিক্ষিকা নাজিরা আক্তার (২৭) ও তাঁর মেয়ে নাজিফা আক্তার (২) নিহত হয়েছেন। গুরুতর আহত অবস্থায় স্বামী রমজান আলী (৪৪) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে বগুড়া-নওগাঁ আঞ্চলিক মহাসড়কের পাইকপাড়া মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নাজিরা আক্তার ইসলামিক ফাউন্ডেশনের শিক্ষক ছিলেন। তাঁরা আদমদীঘি উপজেলার সান্তাহার ইউনিয়নের ছাতনী গ্রামের বাসিন্দা।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গমের ভুসিভর্তি একটি পিকআপ ভ্যান বগুড়ার দিকে যাচ্ছিল। বিপরীত দিক থেকে রমজান আলী তাঁর স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে স্কুটি চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। মহাসড়কের পাইকপাড়া মোড়ে একটি অটোরিকশাকে সাইড দিতে গিয়ে পিকআপ ভ্যানটি স্কুটিকে ধাক্কা দিলে তাঁরা ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। তাঁদের আদমদীঘি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে নাজিরা ও তাঁর মেয়েকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। রমজান আলীকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।  

আদমদীঘি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, দুর্ঘটনায় মা ও শিশু নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনাকবলিত পিকআপ ভ্যান, অটোরিকশা ও স্কুটি থানায় নেওয়া হয়েছে। তবে পিকআপচালক পালিয়ে গেছেন। নিহত ব্যক্তিদের লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

