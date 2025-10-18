জেলা

ময়মনসিংহে তরুণকে ছুরিকাঘাতে হত্যা, পালিয়েছেন শ্বশুরবাড়ির লোকজন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ময়মনসিংহ
ময়মনসিংহ সদর উপজেলায় শিবলু মিয়া (২০) নামের এক তরুণকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যার পর দাপুনিয়া ইউনিয়নের সরকারি পুকুরপাড় বাজার এলাকায় তাঁকে ছুরিকাঘাত করা হয়। পরে রাত আটটার দিকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শিবলুর মৃত্যু হয়।

নিহত শিবলু মিয়া দাপুনিয়া ইউনিয়নের সরকারি পুকুরপাড় এলাকার হেলাল উদ্দিনের ছেলে। বাবা-ছেলে দুজনেই ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চালাতেন। এ ঘটনার পর থেকে শিবলুর শ্বশুরবাড়ির লোকজন পলাতক।

নিহত তরুণের স্বজন ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শিবলু মিয়ার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল ঘাগড়া ইউনিয়নের সুহেলী গ্রামের সিএনজিচালক সাইদ মিয়ার মেয়ে মিম আক্তারের। প্রথমে মেয়ের পরিবার এ সম্পর্ক মেনে নেয়নি। এক বছর আগে তাঁদের বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই মিম বাড়িতে গেলে তাঁকে স্বামীর সংসারে ফিরতে না দেওয়া এবং শিবুলকে শ্বশুরবাড়ির লোকজন একাধিকবার মারধর করেন। এ নিয়ে তাঁদের সংসারে প্রায়ই ঝগড়া লেগে থাকত। প্রায় দুই সপ্তাহ আগে শিবলু ও মিমের মধ্যে ঝগড়া হয়। তখন মিম বাবার বাড়িতে চলে যান। গত সোমবার স্ত্রীকে আনতে শিবলু শ্বশুরবাড়ি যান। সেখানে তাঁকে আটকে রেখে মারধর করা হয়। ওই সময় শিবলু তাঁর স্ত্রীকে মৌখিকভাবে তালাক দেন। পরে শিবলুর পরিবারের সদস্যরা এলাকার মাতব্বরদের নিয়ে তাঁকে ছাড়িয়ে আনেন। এ নিয়ে গতকাল শুক্রবার স্থানীয় হাতেম মাতব্বরের বাড়িতে সালিস হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শিবলুর শ্বশুরবাড়ির লোকজন উপস্থিত না হওয়ায় সালিস হয়নি।

শিবলুর চাচা আকিদুল ইসলাম বলেন, ‘শুক্রবার সন্ধ্যার আগমুহূর্তে শিবলু চাড়ালপাড়া তিন গাঁয়ের মোড় এলাকার একটি চায়ের দোকানে বসে ছিল। হঠাৎ কয়েকজন এসে তাকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে তার মৃত্যু হয়। শুনেছি, ঘটনার পর শ্বশুরবাড়ির লোকজন বাড়িতে তালা দিয়ে পালিয়েছেন। তাঁরা বিয়ের পর থেকেই ছেলেটাকে মারধর করতেন। আমরা এ ঘটনার বিচার চাই।’

কোতোয়ালি মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সাইফুল ইসলাম বলেন, হাসপাতালে নেওয়ার পথে শিবলু তাঁর সঙ্গে থাকা লোকজনকে বলেছেন, শ্বশুরবাড়ির লোকজনই তাঁকে ছুরিকাঘাত করেছেন। ঘটনার পর শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে কাউকে পাওয়া যায়নি, বাড়িতে তালা দেওয়া ছিল। তাঁরা ভয়ে পালিয়েছেন, নাকি হত্যার সঙ্গে জড়িত—তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। হত্যার ঘটনায় থানায় মামলা করার প্রস্তুতি চলছে। ময়নাতদন্ত শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

