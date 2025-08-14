জেলা

নারায়ণগঞ্জে ত্বকী হত্যা মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তাকে তলব আদালতের

নারায়ণগঞ্জ
নারায়ণগঞ্জে মেধাবী ছাত্র তানভীর মুহাম্মদ ত্বকী হত্যা মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তাকে আগামী শুনানিতে তলব করেছেন আদালত। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল্লাহ আল মামুনের আদালত শুনানি শেষে এ আদেশ দেন। ত্বকী হত্যা মামলার তদন্তকারী সংস্থা র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নারায়ণগঞ্জ আদালত পুলিশের পরিদর্শক মোহাম্মদ কাইউম খান। মামলার বাদীপক্ষের আইনজীবী প্রদীপ ঘোষও একই তথ্য দিয়েছেন। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ত্বকী হত্যা মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তাকে আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর পরবর্তী শুনানিতে হাজির হতে আদেশ দিয়েছেন আদালত।

ত্বকী হত্যায় অভিযুক্ত আজমেরী ওসমান নারায়ণগঞ্জের প্রয়াত সাবেক সংসদ সদস্য নাসিম ওসমানের ছেলে। তিনি নারায়ণগঞ্জের সাবেক আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য শামীম ওসমানের ভাতিজা। গত বছরের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে আজমেরী ওসমানসহ ওসমান পরিবারের সবাই আত্মগোপনে চলে যান। অনেকের মতে, তাঁরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছেন।

২০১৩ সালের ৬ মার্চ নগরীর শায়েস্তা খাঁ রোডের বাসা থেকে বের হয়ে নিখোঁজ হওয়ার দুই দিন পর শীতলক্ষ্যা নদীর কুমুদিনী খাল থেকে ত্বকীর মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ওই বছরের ১২ নভেম্বর আজমেরী ওসমানের সহযোগী সুলতান শওকত ভ্রমর আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে জানান, আজমেরী ওসমানের নেতৃত্বে ত্বকীকে অপহরণের পর হত্যা করা হয়।

২০১৪ সালের ৫ মার্চ তদন্তকারী সংস্থা র‍্যাব সংবাদ সম্মেলন করে জানায়, নারায়ণগঞ্জের ওসমান পরিবারের নির্দেশে তাঁদেরই টর্চার সেলে আজমেরী ওসমানের নেতৃত্বে ১১ জন মিলে ত্বকীকে হত্যা করেছেন। অচিরেই অভিযোগপত্র আদালতে পেশ করা হবে। কিন্তু সেই অভিযোগপত্র আজও পেশ করা হয়নি। ত্বকী হত্যার বিচারের দাবিতে প্রতি মাসের ৮ তারিখে ধারাবাহিকভাবে মোমশিখা প্রজ্বালন কর্মসূচি পালন করে আসছে নারায়ণগঞ্জ সাংস্কৃতিক জোট। সন্ত্রাস নির্মূল ত্বকী মঞ্চও নানা কর্মসূচি পালন করে আসছে।

