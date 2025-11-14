জেলা

সিরাজগঞ্জে স্মরণসভা

কমিউনিস্ট বিপ্লবী আন্দোলনে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন বদরুদ্দীন উমর

প্রথম আলো ডেস্ক
লেখক-গবেষক ও রাজনীতিক বদরুদ্দীন উমরের স্মরণসভায় অতিথিরা। আজ শুক্রবার বিকেলে সিরাজগঞ্জ প্রেসক্লাবেছবি: সৌজন্যে

জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল সিরাজগঞ্জ অঞ্চলের উদ্যোগে লেখক, গবেষক ও রাজনীতিক বদরুদ্দীন উমরের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকেলে সিরাজগঞ্জ প্রেসক্লাবে এ সভার আয়োজন করা হয়।

জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল সিরাজগঞ্জ অঞ্চলের সংগঠক ও বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের যুগ্ম সম্পাদক বরকতুল্লাহর সভাপতিত্বে স্মরণসভায় বক্তব্য দেন জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সম্পাদক ফয়জুল হাকিম, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল শাহজাদপুর অঞ্চলের সংগঠক রাশেদুল হক, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলাম, রূপান্তর নাট্যদলের আবদুল মালেক, কওমী জুট মিলের সাবেক শ্রমিক আবদুল মান্নান, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ নেতা নবকুমার কর্মকার ও জাতীয় জুট মিলের শ্রমিকনেতা শহীদুল ইসলাম। জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

স্মরণসভায় ফয়জুল হাকিম বলেন, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট বিপ্লবী আন্দোলনে বদরুদ্দীন উমর স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম জোরদার করতে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদী তাত্ত্বিক ও রাজনীতিক বদরুদ্দীন উমরের বিশ্লেষণমূলক লেখা পাঠের তাগিদ সমাজে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদেশি কোম্পানির হাতে চট্টগ্রাম বন্দরের ২টি টার্মিনাল ৩০ বছরের জন্য ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে তিনি বলেন, ইজারা দেওয়ার শর্ত জনগণের কাছে গোপন রেখে এ কাজ করা যাবে না।

স্মরণসভার শুরুতে বদরুদ্দীন উমরের সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক উদয় পাল। এরপর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। বদরুদ্দীন উমর জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সভাপতি ছিলেন।

উল্লেখ্য, গত ৭ সেপ্টেম্বর সকালে রাজধানীর একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন বদরুদ্দীন উমর। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর।

আরও পড়ুন

সর্বহারার মুক্তিসংগ্রামে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন বদরুদ্দীন উমর

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন