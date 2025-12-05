জেলা

নাটোরে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

প্রতিনিধি
নাটোর
নাটোরে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে ও আজ শুক্রবার সকালে নাটোর সদর ও বড়াইগ্রাম উপজেলায় এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিরা হলেন বড়াইগ্রামের দাস গ্রামের জসিম উদ্দিন সরকার (২৮) ও একই উপজেলার হারোয়া গ্রামের সুমন হোসেন (৩৫)।

পুলিশ জানায়, জসিম উদ্দিন সরকার আজ শুক্রবার সকাল সাতটার দিকে মোটরসাইকেলে বাড়ি থেকে কর্মস্থল পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে যাচ্ছিলেন। পথে আকবর মোড় এলাকায় পৌঁছালে সড়কে থাকা বালুতে মোটরসাইকেলের চাকা পিছলে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় ধাক্কা লেগে তিনি মাথা ও ঘাড়ে গুরুতর আঘাত পান। পরে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।

সুমন হোসেন গতকাল বৃহস্পতিবার রাত নয়টার দিকে নাটোর শহরের নিজ কর্মস্থল থেকে মোটরসাইকেলে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে হরিশপুর এলাকায় মাছভর্তি ট্রাক থেকে ছিটকে পড়া পানিতে তাঁর মোটরসাইকেলের চাকা পিছলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে যান। এ সময় অপর একটি ট্রাকের চাকার নিচে পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

বনপাড়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুজ্জামান বলেন, বড়াইগ্রামের জসিম উদ্দিনের লাশ ময়নাতদন্ত ছাড়াই পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। সুমন হোসেনের লাশ ময়নাতদন্তের পর স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। নাটোর সদরের দুর্ঘটনায় ট্রাকের চালককে আটকের চেষ্টা চলছে।

