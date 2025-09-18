জেলা

নেত্রকোনায় মাদক ও ডাকাতি মামলায় বিএনপি নেতা গ্রেপ্তার, দল থেকে বহিষ্কার

প্রতিনিধি
নেত্রকোনা
বিএনপি নেতা আরিফুল ইসলাম গ্রেপ্তার। গতকাল বুধবারছবি: সংগৃহীত

নেত্রকোনার মদনে মাদক ও ডাকাতিসহ একাধিক মামলার আসামি বিএনপি নেতা আরিফুল ইসলামকে (৩৫) গ্রেপ্তার করেছে যৌথ বাহিনী। গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় মদন পৌরসভার চৌরাস্তা মোড়ে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আরিফুল ইসলাম মদন সদর ইউনিয়ন বিএনপির তথ্য ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক ছিলেন। তিনি মদন দক্ষিণপাড়া গ্রামের নূর ইসলামের ছেলে। গ্রেপ্তারের পর তাঁকে দলীয় পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

মদন অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আরিফুল ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে নিজ এলাকা ও দেশের বিভিন্ন স্থানে মাদক ব্যবসা ও ডাকাতিসহ নানা অপরাধ কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন থানায় অন্তত ৯টি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে ২০১৩ সালে গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ থানায় দায়ের হওয়া ডাকাতি মামলায় আদালত তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। গতকাল সন্ধ্যায় আরিফুল ইসলাম তাঁর পরিবহন প্রতিষ্ঠান মাইজভান্ডারি বাসে চট্টগ্রামের উদ্দেশে রওনা হন। খবর পেয়ে যৌথ বাহিনী অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

এ ঘটনায় গতকাল রাতে মদন ইউনিয়ন বিএনপির জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে আরিফুল ইসলামকে পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়। ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সুলতান আকন্দ ও সাধারণ সম্পাদক জাফর ইকবালের স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

মদন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামসুল আলম শাহ বলেন, গ্রেপ্তার হওয়া আরিফুল ইসলামের বিরুদ্ধে দ্রুত বিচার আইন, বিশেষ ক্ষমতা আইন ও অস্ত্র আইনে মামলা রয়েছে। এ ছাড়া গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ থানায় ডাকাতি মামলা, চট্টগ্রামের লোহাগাড়া থানায় মাদক মামলা, মাদারীপুর সদর থানায় মারামারি মামলা, চট্টগ্রামের বোয়ালখালী থানায় সড়ক পরিবহনের মামলা, নেত্রকোনা মডেল থানায় চুরি ও মাদক মামলা রয়েছে। এসব মামলার কয়েকটিতে আদালত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন।

ওসি আরও বলেন, নেত্রকোনা মডেল থানার একটি মাদক মামলায় ২০২৩ সালে আদালত তাঁকে আট বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেন। গতকাল তাঁকে গ্রেপ্তার করে থানা হাজতে রাখা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

