জেলা

ঝিনাইদহে বাড়ির নির্মাণকাজে মাটি খোঁড়ার সময় দুটি গ্রেনেড উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঝিনাইদহ
উদ্ধার হওয়া দুটি গ্রেনেড। আজ রোববার দুপুরে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার গড়িয়ালা গ্রামেছবি: প্রথম আলো

ঝিনাইদহে মাটির নিচে পুঁতে রাখা পুরোনো দুটি অবিস্ফোরিত গ্রেনেড উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনী। আজ রোববার দুপুরে সদর উপজেলার গড়িয়ালা গ্রামের একটি বাড়ির নির্মাণকাজে মাটি খোঁড়ার সময় গ্রেনেড দুটি উদ্ধার করা হয়।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার নলডাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) রাশিদুল ইসলাম বলেন, ‘সদর উপজেলার গড়িয়ালা গ্রামের বাবু শিকদার নতুন বাড়ি নির্মাণ করছেন। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে সেখানে নির্মাণশ্রমিকেরা মাটি খোঁড়ার সময় দুটি বোমাসদৃশ বস্তু পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে নিশ্চিত হই। পরে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে সেনাবাহিনীকে খবর দিই। তারা এসে গ্রেনেড দুটি উদ্ধার করে নিয়ে গেছে।’

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সামসুল আরেফিন বলেন, ‘মুক্তিযুদ্ধের সময় সদর উপজেলার বিষয়খালী ও গড়িয়ালা অঞ্চলে ব্যাপক যুদ্ধ হয়েছিল। আমরা ধারণা করছি, সেই সময় কোনো পক্ষ এই গ্রেনেড দুটি মাটির নিচে পুঁতে রেখে চলে যায়। গ্রেনেড দুটি অবিস্ফোরিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। তবে দীর্ঘদিন মাটির নিচে থেকে সেগুলোতে মরিচা ধরেছে। সেনাবাহিনীর বোমা নিষ্ক্রিয়করণ দল ঘটনাস্থল থেকে গ্রেনেড দুটি তাদের হেফাজতে নিয়েছে।’

