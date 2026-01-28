জেলা

১১–দলীয় জোট ক্ষমতায় গেলে এক মাসের মধ্যে কুমিল্লা বিভাগ হবে: আসিফ মাহমুদ

কুমিল্লা
কুমিল্লার দেবীদ্বারে ১১-দলীয় নির্বাচনী ঐক্যের নির্বাচনী পথসভায় বক্তব্য দেন আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া। আজ বুধবার দুপুরে কুমিল্লার দেবীদ্বার সদরের নিউমার্কেট এলাকায়ছবি: প্রথম আলো

১১–দলীয় জোট ক্ষমতায় গেলে কুমিল্লা বিভাগ এক মাসের মধ্যেই ঘোষণা হবে বলে দাবি করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া। আজ বুধবার দুপুর ১২টার দিকে কুমিল্লার দেবীদ্বার সদরের নিউমার্কেট এলাকায় ‘মুক্তিযুদ্ধ চত্বরে’ এনসিপির নির্বাচনী পথসভায় কথা বলেন তিনি।

আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া বলেন, ‘কুমিল্লাকে বিভাগ হিসেবে বাস্তবায়নের জন্য গত দেড় বছরে যত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার প্রয়োজন, সব প্রক্রিয়া শেষ হয়ে গেছে। শুধু একটি ঘোষণার অপেক্ষা মাত্র। ১১–দলীয় ঐক্য জোট ক্ষমতায় আসার এক মাসের মধ্যে বিভাগ ঘোষণা করা হবে, ইনশা আল্লাহ।’

এনসিপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচনী পদযাত্রার এই পথসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন আসিফ মাহমুদ। কুমিল্লা-৪ (দেবীদ্বার) আসনে জামায়াত-এনসিপির নেতৃত্বাধীন ১১–দলীয় জোটের প্রার্থী এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ। তবে পথসভায় হাসনাত আবদুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন না। বক্তব্যের আগে দেবীদ্বার সদরে ক্যারাভানে করে গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে প্রচারণা করেন আসিফ মাহমুদ।

স্থানীয় বিএনপি এবং মুরাদনগরের বিএনপির প্রার্থীর সমালোচনা করে আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘আমি যখন দায়িত্বে ছিলাম, তখন দেবীদ্বার বিএনপি ও কুমিল্লা-৩ (মুরাদনগর) আসনের প্রার্থী কুমিল্লায় উন্নয়ন কার্যক্রম যাতে না হয়, সেই জন্য প্রধান উপদেষ্টাকে পর্যন্ত বলেছেন। ১১–দলীয় ঐক্য জোট ক্ষমতায় গেলে আমরা তরুণদের আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। যেই তরুণেরা জুলাই বিপ্লবে জীবন দিয়েছে, তারা কারও দয়ার ওপর নির্ভরশীল হতে পারে না।’

নারীরা ভোট চাইতে মানুষের বাড়িতে গেলে একটি বিশেষ দলের সদস্যরা নারীদের হেনস্তা করছে বলে অভিযোগ করেন এনসিপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্যসচিব মনিরা শারমিন। পথসভায় তিনি বলেন, ‘দেশবাসীর কাছে আমাদের আহ্বান থাকবে, আপনারা কোনো নারী হেনস্তাকারীদের সংসদে পাঠাবেন না। কোনো ঋণখেলাপি ও বিদেশি নাগরিকদের ভোট দিয়ে সংসদে পাঠাবেন না। চাঁদাবাজ, দখলবাজ ও সন্ত্রাসমুক্ত দেবীদ্বার গড়তে শাপলা কলিতে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবেন।’

এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব লুৎফর রহমানের সঞ্চালনায় পথসভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা-৩ আসনের (মুরাদনগর) জামায়াতের প্রার্থী ইউছুফ সোহেল, এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব তাহসিন রিয়াজ, যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক নাভিদ নওরোজ শাহ, জাতীয় যুব শক্তির আহ্বায়ক তরিকুল ইসলাম, মুখ্য সংগঠক ফরহাদ সোহেল, কুমিল্লা উত্তর জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি সাইফুল ইসলাম (শহীদ), এনসিপি দেবীদ্বার উপজেলা প্রধান সমন্বয়ক জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ।

