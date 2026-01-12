নির্বাচনী পোস্টার টানানোর অভিযোগে নওগাঁয় বিএনপির প্রার্থীকে নোটিশ

নওগাঁ-৬
নির্বাচনী পোস্টার টানানোর অভিযোগে নওগাঁয় বিএনপির প্রার্থীকে নোটিশ
নওগাঁ-৬ (আত্রাই ও রানীনগর) আসনে বিএনপির প্রার্থী শেখ মো. রেজাউল ইসলামকে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দেওয়া হয়েছে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচার শুরুর আগেই পোস্টার ও স্টিকার টানানোর অভিযোগে এ নোটিশ দেওয়া হয়েছে।
গতকাল রোববার শেখ মো. রেজাউল ইসলামকে নোটিশটি পাঠান এই আসনের নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির চেয়ারম্যান নওগাঁর সিভিল জজ আদালতের (ধামইরহাট) বিচারক সাথী ইসলাম।
নোটিশে বলা হয়, প্রচার শুরুর আগেই নির্বাচনী এলাকায় রেজাউল ইসলামের পোস্টার ও স্টিকার টানানো হয়েছে—এমন অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে, বিভিন্ন স্থানে তাঁর পোস্টার ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার পেছনে স্টিকারের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচার চালানো হচ্ছে। এসব কর্মকাণ্ড জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণবিধিমালা-২০২৫ লঙ্ঘনের শামিল।
এ অবস্থায় নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে কেন রেজাউল ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, সে বিষয়ে ১৫ জানুয়ারি বেলা সাড়ে ১১টায় নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির কার্যালয়ে হাজির হয়ে লিখিত ব্যাখ্যা দিতে হবে। একই সঙ্গে কেন বিষয়টি নির্বাচন কমিশনে প্রতিবেদন আকারে পাঠানো হবে না, কিংবা কেন অপরাধ আমলে নিয়ে বিচারকার্য সম্পন্ন করা হবে না—এ বিষয়েও ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে।
এ বিষয়ে বিএনপি প্রার্থী শেখ মো. রেজাউল ইসলাম বলেন, ‘গতকাল (রোববার) সন্ধ্যায় নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির কাছ থেকে একটি নোটিশ পেয়েছি। আমরা কোনো নির্বাচনী পোস্টার লাগাইনি। এলাকায় চলাচল করা কিছু অটোরিকশার পেছনে স্টিকার ছিল। সেগুলো অনেক আগের, যেখানে কোথাও অমুক তারিখে ধানের শীষে ভোট দিন—এমন কোনো কথা লেখা নেই। ১৫ তারিখে সশরীর হাজির হয়ে আদালতের কাছে লিখিত ব্যাখ্যা দেব।’