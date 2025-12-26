আঁকাবাঁকা গ্রামীণ সড়কে হলো উৎসবমুখর ম্যারাথন

আঁকাবাঁকা গ্রামীণ সড়কে হলো উৎসবমুখর ম্যারাথন
ঘন কুয়াশার চাদর ভেদ করে সূর্যের আলো তখনো ফোটেনি। সেই সঙ্গে হার কাঁপানো শীত তো রয়েছেই। এর মধ্যেই আঁকাবাঁকা গ্রামীণ সড়কের এক প্রান্তে জড়ো হয়েছেন আট শতাধিক মানুষ। তাঁদের কেউ জুতা বাঁধছেন আবার কেউ ছুটে চলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। শীত উপেক্ষা করেই চারদিকে যেন উৎসবের আমেজ।
আজ শুক্রবার চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার চুনতি গ্রামে দেখা যায় এ দৃশ্যের। গ্রামটিতে চতুর্থবারের মতো ম্যারাথনের আয়োজন করেছে গ্রামভিত্তিক ওয়েবসাইট চুনতি ডটকম। সকাল ৭টার দিকে গ্রামের ইসহাক মিয়া সড়কের মেহেরুন্নিসা উচ্চবিদ্যালয় থেকে এ প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এতে দেশের ৩০ জেলার প্রতিযোগীরা অংশ নেন।
ম্যারাথনটির টাইটেল স্পনসর ছিল কনফিডেন্স সল্ট লিমিটেড। আর সহযোগী পার্টনার হিসেবে যুক্ত রয়েছে প্রথম আলো, ইস্পাহানি, সামুদা স্পেক কেমিক্যাল লিমিটেড ও মুভার। আয়োজনটি উপলক্ষে পুরো গ্রামেই ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ। এতে অংশ নিতে গতকাল রাতেই গ্রামে জড়ো হওয়া শুরু করেন প্রতিযোগীরা। সেই সঙ্গে আঁকাবাঁকা গ্রামীণ সড়ক, বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠ ও চুনতি বন—সব মিলিয়ে মুগ্ধ ছিলেন তাঁরা।
তিন ক্যাটাগরিতে এ প্রতিযোগিতা হয়। এতে ২১ দশমিক ১ কিলোমিটার জেনারেল ক্যাটাগরিতে চ্যাম্পিয়ন হন মামুন আহমেদ। আর প্রথম রানারআপ হন মো. সুজন, দ্বিতীয় রানারআপ মো. আবদুল্লাহ আল নোমান ও তৃতীয় রানারআপ হন মো. শামসুজ্জামান। আবার ২১ দশমিক ১ কিলোমিটার লোকাল ইনস্পিরেশন ক্যাটাগরিতে চ্যাম্পিয়ন নির্বাচিত হন মো. ইফতি। অন্যদিকে ‘ভেটেরান ক্যাটাগরিতে’ চ্যাম্পিয়ন হন নেপাল চন্দ্র ভৌমিক। এই ক্যাটাগরিতে প্রথম রানারআপ হন রতন কান্তি বড়ুয়া।
এদিকে ১০ কিলোমিটার জেনারেল ক্যাটাগরিতে চ্যাম্পিয়ন হন আশরাফুল আলম। এতে প্রথম রানারআপ মোহাম্মদ জাকির হোসেন, দ্বিতীয় রানারআপ মো. আনোয়ার, তৃতীয় রানারআপ তামিম উদ্দিন ও চতুর্থ রানারআপ হন আসাদুর রহমান। এই দূরত্বে ‘ভেটেরান’ ক্যাটাগরিতে চ্যাম্পিয়ন হন মো. তৈয়াব উদ্দিন, প্রথম রানারআপ হন মো. আতিয়ার রহমান ও দ্বিতীয় রানারআপ হন খাইরুল ইসলাম। একই দূরত্বে ‘লোকাল ইনস্পিরেশন অ্যাওয়ার্ডে’ (জেনারেল) চ্যাম্পিয়ন হন আবদুল্লাহ আল নোমান ও রানার আপ হন আবু সালেহ মো. হাবিবুল্লাহ। একই ক্যাটাগরির ভেটেরান বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হন জাবেদ আব্বাস সিদ্দিকী।
ম্যারাথনের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মুহাম্মদ ইসমাইল,লোহাগাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সাইফুল ইসলাম, চুনতি সমিতির সভাপতি আসাদ খান, ক্রাউন সিমেন্টের প্রধান উপদেষ্টা মাসুদ খান, বিশ্বব্যাংকের লিড ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট সুরাইয়া জান্নাত প্রমুখ।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান বলেন, ‘ম্যারাথন শুধু দৌড় প্রতিযোগিতার বিষয় নয়। এটি মানুষকে একসঙ্গে করে। সামাজিক দায়িত্ব ও সবাইকে নিয়ে চলার আনন্দের প্রতীক হিসেবে এটি কাজ করে। চুনতি একটি ঐতিহ্যবাহী গ্রাম। এই জনপদ এ ধরনের আয়োজনের মধ্য দিয়ে আরও সমৃদ্ধ হবে।’