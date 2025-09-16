মা-মেয়ে বগুড়া শহরে যাচ্ছিলেন, ট্রাকের ধাক্কায় গেল প্রাণ

মা-মেয়ে বগুড়া শহরে যাচ্ছিলেন, ট্রাকের ধাক্কায় গেল প্রাণ
বগুড়ার কাহালু উপজেলায় ট্রাকের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার যাত্রী মা ও তাঁর ৬ বছরের মেয়ের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন অটোরিকশাটির চালক। গতকাল সোমবার রাত ৮টার দিকে উপজেলার নারহট্ট ইউনিয়নের দরগাহাট বাজার এলাকায় বগুড়া-নওগাঁ মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত দুজন হলেন আদমদীঘি উপজেলার ইন্দইল গ্রামের রতনের স্ত্রী আইনুন নাহার (৩৭) ও তাঁর মেয়ে আরাত (৬)।
কাহালু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নিতাই চন্দ্র সরকার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, আইনুন নাহার তাঁর মেয়েকে নিয়ে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে বগুড়া শহরের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছালে বিপরীতমুখী একটি ট্রাক অটোরিকশাটিকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই আইনুন নাহার মারা যান। পরে ফায়ার সার্ভিস সদস্যরা গুরুতর আহত অবস্থায় শিশু আরাত ও অটোচালককে উদ্ধার করে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে আরাতকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।
ট্রাকটি শনাক্ত করা যায়নি জানিয়ে ওসি বলেন, এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।