‘রাজনৈতিক সমাবেশ হলেই পতাকা নিয়ে চলে যাই, যেখানেই হোক’

চট্টগ্রামে বিএনপির জনসভা
‘রাজনৈতিক সমাবেশ হলেই পতাকা নিয়ে চলে যাই, যেখানেই হোক’
বিভিন্ন দলের পতাকা বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন প্রদীপ দাশ। থাকেন ঢাকার কদমতলী এলাকায়। তবে জীবিকার তাগিদে ছুটে এসেছেন চট্টগ্রামে। বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সমাবেশের সামনে পতাকা বিক্রি করতে দেখা গেল তাঁকে। বিএনপির সাম্প্রতিক সব সমাবেশেই পতাকা বিক্রি করেছেন তিনি।
আজ রোববার সকালে চট্টগ্রাম নগরের টাইগারপাস এলাকায় পলোগ্রাউন্ড মাঠের অদূরে ইউসুফ চৌধুরী সড়কে কথা হয় তাঁর সঙ্গে। তিনি বলেন, ‘সাধারণত টিএসসি ও শহীদ মিনারের সামনে পতাকা বিক্রি করি। তবে রাজনৈতিক সমাবেশ হলেই পতাকা নিয়ে চলে যাই, সেটা দেশের যেখানেই হোক।’
তারেক রহমানের সমাবেশকে কেন্দ্র করে নেতা-কর্মীদের ভিড়ের মধ্যে ভাসমান দোকানিরা পসরা সাজিয়েছেন। কেউ খাবার, কেউ পতাকা, কেউ পানীয় বিক্রির জন্য বসেছেন। তাঁদের ভাষ্য, মানুষের ভিড় বেশি, তাই বেচাকেনা বেশি হবে।
প্রদীপ দাশ বলেন, ঢাকায় কদিন আগের সমাবেশে সব মিলিয়ে সাত-আট হাজার পতাকা বিক্রি হয়েছে। তবে চট্টগ্রামে আজ তিন-চার ঘণ্টায় এর চেয়ে বেশি হয়েছে। তিনি বলেন, গতকাল শনিবার সকালেই চট্টগ্রাম এসেছেন তিনি। পতাকাগুলো তাঁর স্ত্রী তৈরি করেন। তিনি ঘুরে ঘুরে বিক্রি করেন।
নগরের টাইগারপাস এলাকা থেকে পলোগ্রাউন্ড মাঠে সমাবেশের প্রবেশপথ পর্যন্ত পুরো সড়কে নেতা-কর্মীদের ভিড় দেখা যায় সকালে। সেখানে জড়ো হয়ে তাঁরা স্লোগান দিচ্ছেন। তারেক রহমানের আগমন উপলক্ষে নানা ব্যানার-ফেস্টুন নিয়ে এসেছেন তাঁরা। কারও কারও হাতে বিএনপির নির্বাচনী প্রতীক ধানের শীষও দেখা গেছে।
সড়কের ওপরেই ভাসমান বাদাম বিক্রেতা, চা বিক্রেতা ও নাশতা বিক্রেতারা বসেছেন। সড়কে বিরিয়ানি নিয়ে বসেছেন আবদুল হক। তিনি জানান, প্রায় ৫০০ প্যাকেট বিরিয়ানি নিয়ে এসেছেন তিনি। প্রতি প্যাকেট ১০০ টাকা করে বিক্রি করছেন। বিক্রিও হয়েছে ব্যাপক।
তারেক রহমান সর্বশেষ চট্টগ্রাম সফরে আসেন ২০০৫ সালের ৬ মে। তখন তিনি বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব ছিলেন। চলতি বছরের ৯ জানুয়ারি তাঁকে দলের চেয়ারম্যান ঘোষণা করা হয়। ফলে দলের প্রধান হিসেবে এবারই প্রথম চট্টগ্রামে আসছেন তিনি।
২০০৫ সালে তাঁর ওই সফরে সিটি করপোরেশন নির্বাচনে বিএনপির মেয়র প্রার্থী মীর মোহাম্মদ নাছির উদ্দিনের পক্ষে ভোট চেয়ে এক সভায় তিনি বক্তব্য দিয়েছিলেন। সে হিসাবে দীর্ঘ ২০ বছর পর চট্টগ্রামে বড় কোনো জনসমাবেশে বক্তব্য দেবেন তারেক রহমান।
আজ তারেক রহমান চট্টগ্রামসহ চার জেলায় ছয়টি নির্বাচনী জনসভায় যোগ দেবেন। পলোগ্রাউন্ডে সমাবেশের পর বিকেলে তিনি ফেনীতে যাবেন। সেখানে ফেনী পাইলট স্কুল খেলার মাঠে বিকেল চারটায় জনসভায় যোগ দেবেন তিনি। এরপর বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটে কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম হাইস্কুল মাঠে আরেকটি জনসভায় তারেক রহমানের অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে। কুমিল্লায় আরও দুটি জনসভা করবেন তিনি।