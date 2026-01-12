সড়কের পাশের জমিতে পড়ে ছিল যুবকের রক্তাক্ত লাশ

ফেনীর দাগনভূঞা
সড়কের পাশের জমিতে পড়ে ছিল যুবকের রক্তাক্ত লাশ
ফেনীর দাগনভূঞা উপজেলায় এক যুবকের রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাঁর মাথাসহ শরীরের একাধিক স্থানে ধারালো অস্ত্রের জখম রয়েছে। আজ সোমবার ভোরে উপজেলার সদর ইউনিয়নের দক্ষিণ করিমপুর এলাকার মুহুরী বাড়ির পাশে সড়ক–সংলগ্ন একটি নিচু জমি থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়।
নিহত যুবকের নাম সমির কুমার দাস (২৮)। তিনি ফেনীর দাগনভূঞা উপজেলার মাতুভূঞা ইউনিয়নের রামানন্দপুর গ্রামের ফাজিলের ঘাট জেলেবাড়ির কার্তিক কুমার দাসের ছেলে। পেশায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চালক ছিলেন তিনি। তাঁর অটোরিকশাটি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই পরিবারের সদস্যদের ধারণা, সমিরকে খুন করে তাঁর অটোরিকশাটি লুট করেছেন দুর্বৃত্তরা।
নিহতের পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রোববার রাত আটটার দিকে অটোরিকশা নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন সমির কুমার দাস। এরপর থেকে তাঁর মুঠোফোন বন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে পরিবারের সদস্যরা নানা স্থানে তাঁকে খোঁজাখুঁজি করেন। পুলিশকেও বিষয়টি অবহিত করা হয়। এরপর ভোরে সদর ইউনিয়নের দক্ষিণ করিমপুর এলাকায় তাঁর রক্তাক্ত লাশ পাওয়া যায়।
দাগনভূঞা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ ফয়জুল আজীম নোমান বলেন, নিহতের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ফেনীর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। হত্যাকাণ্ডের কারণ জানতে এবং জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্তে পুলিশের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।