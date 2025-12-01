জেলা

গাজীপুরে আগুনে পুড়ল দুই কলোনি বাড়ির ৭৫ টিনশেড ঘর

প্রতিনিধি
গাজীপুর
গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার দুই কলোনি বাড়িতে আগুনে পুড়েছে অন্তত ৭৫টি ঘর। আজ সোমবার সকালে উপজেলার চন্দ্রা পল্লীবিদ্যুৎ এলাকায়ছবি: মাসুদ রানা

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার দুটি কলোনি বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে প্রায় ৭৫টি টিনশেড ঘর পুড়ে গেছে।

আজ সোমবার সকাল ৮টার দিকে চন্দ্রা পল্লীবিদ্যুৎ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পরে প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় সকাল ১০টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় একাধিক বাসিন্দার সূত্রে জানা গেছে, ওই এলাকায় বায়েজিদ হোসেন নামের এক ব্যক্তির টিনশেড কলোনি বাড়ি আছে। আজ সকাল ৮টার দিকে কলোনির একটি কক্ষে শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তেই আগুন পুরো কলোনিতে ছড়িয়ে পড়ে।

একপর্যায়ে ওই কলোনির সঙ্গে লাগোয়া মহিউদ্দিন নামের আরেক ব্যক্তির মালিকানাধীন কলোনি বাড়িতে আগুন ছড়ায়। খবর পেয়ে কালিয়াকৈর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট প্রায় দুই ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

কলোনি বাড়ির কয়েকজন বাসিন্দার দাবি, আগুনে দুটি কলোনির অন্তত ৭৫টি ঘর ও এতে বসবাসরত শ্রমিক পরিবারের মূল্যবান মালামাল পুড়ে গেছে।

অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তাৎক্ষণিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি বলে জানিয়েছেন কালিয়াকৈর ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা ইফতেখার রায়হান।

অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে কালিয়াকৈর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এইচ এম ফখরুল ইসলাম ও পৌরসভার সচিব জাহিদুল ইসলাম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

