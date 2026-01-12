খাগড়াছড়ি আসন
প্রার্থিতা ফিরে পেলেন দুই প্রার্থী
নির্বাচন কমিশনে (ইসি) আপিল করে প্রার্থিতা ফিরে পেলেন খাগড়াছড়ি (২৯৮) আসনের দুই প্রার্থী। তাঁরা হলেন স্বতন্ত্র প্রার্থী সোনা রতন চাকমা এবং গণ অধিকার পরিষদের দীনময় রোয়াজা। আজ সোমবার দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এ দুই প্রার্থী।
সোনা রতন চাকমা জানান, এক শতাংশ ভোটারের সমর্থন তালিকায় কয়েকজন ভোটারের নম্বর অসম্পূর্ণ থাকায় জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে তাঁর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়। পরে তিনি নির্বাচন কমিশনে আপিল করলে কমিশন তাঁর মনোনয়নপত্রকে বৈধ ঘোষণা করে।
দীনময় রোয়াজা বলেন, তাঁর ক্রেডিট কার্ডসংক্রান্ত একটা বিষয়ে সমস্যার কারণে মনোনয়ন বাতিল হয়। তিনি বলেন, চাইলে রিটার্নিং কর্মকর্তা বিষয়টি সমাধান করতে পারতেন। ঢাকায় গিয়ে আপিল করাটা বাড়তি হয়রানি।
গত শনিবার মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে খাগড়াছড়ি জেলায় মোট ১৫ জন প্রার্থীর মধ্যে আটজনের মনোনয়ন বাতিলের সিদ্ধান্ত জানানো হয়। এদের মধ্যে তিনজন প্রার্থী নির্বাচন কমিশনে আপিল করেন।
বাতিল হওয়া ছয় প্রার্থী হলেন—স্বতন্ত্র প্রার্থী সমীরণ দেওয়ান, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রার্থী মাওলানা আনোয়ার হোসাইন মিয়াজী, বাংলাদেশ মুসলিম লীগের মো. মোস্তাফা এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী সন্তোষিত চাকমা, লাব্রিচাই মারমা ও জিরুনা ত্রিপুরা।
এই আসনে এ নিয়ে ৯ প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ হলো। দুই প্রার্থী সোনা রতন চাকমা এবং দীনময় রোয়াজা ছাড়া বাকি বৈধ প্রার্থীরা হলেন—বিএনপির প্রার্থী আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া, জামায়াতে ইসলামীর মো. এয়াকুব আলী, জাতীয় পার্টির মিথিলা রোয়াজা, ইসলামী আন্দোলনের মো. কাউসার, ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশের মো. নুর ইসলাম, স্বতন্ত্র প্রার্থী ধর্ম জ্যোতি চাকমা এবং বাংলাদেশ মাইনরিটি জনতা পার্টির উশোপ্রু মারমা।