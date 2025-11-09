গাজীপুরে স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতাকে গ্রেপ্তারের পর ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ

গাজীপুরে স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতাকে গ্রেপ্তারের পর ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ
গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলায় গ্রেপ্তারের পর পুলিশের কাছ থেকে স্বেচ্ছাসেবক লীগের এক নেতাকে স্বজন ও সহযোগীরা ছিনিয়ে নিয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল শনিবার রাত সাড়ে আটটার দিকে উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের ধনুয়া আনসার রোড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
ছিনিয়ে নেওয়া ব্যক্তির নাম মনির হোসেন (৩৫)। তিনি ধনুয়া কাছারিপাড়া এলাকার গুজরত আলীর ছেলে এবং গাজীপুর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক। পুলিশের তথ্যমতে, তাঁর বিরুদ্ধে থানায় একাধিক মামলা আছে।
পুলিশ ও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শ্রীপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) বাশারের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল রাত সাড়ে আটটার দিকে ধনুয়া কাছারিপাড়া এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় মনির হোসেনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁকে থানায় নেওয়ার পথে তাঁর স্বজন ও সহযোগীরা পুলিশের গতিরোধ করে হামলা চালান। একপর্যায়ে তাঁরা মনিরকে ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যান।
আসামি ছিনিয়ে নেওয়ার খবর পেয়ে পুলিশের অতিরিক্ত দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযান শুরু করে। রাত সোয়া ১১টা পর্যন্ত মনির হোসেনকে আবার ধরতে এবং হামলায় জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্তে অভিযান চলছিল।
শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আবদুল বারিক বলেন, গ্রেপ্তারের পর থানায় আনার পথে মনির হোসেনকে তাঁর স্বজন ও সহযোগীরা ছিনিয়ে নিয়ে যান। তাঁকে পুনরায় গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি ঘটনাটিতে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।