পদ্মার এক ঢাঁই মাছ ৪৬ হাজার টাকায় বিক্রি

পদ্মার এক ঢাঁই মাছ ৪৬ হাজার টাকায় বিক্রি
রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতদিয়ায় পদ্মা নদীতে ধরা পড়েছে প্রায় ১১ কেজি ওজনের বিলুপ্তপ্রায় ঢাঁই মাছ। আজ সোমবার সকালে ৪৬ হাজার টাকায় মাছটি বিক্রি হয়েছে।
এর আগে ভোরের দিকে উপজেলার চর করনেশনা এলাকায় স্থানীয় জেলে কবির হালদারের পাতা কারেন্ট জালে মাছটি ধরা পড়ে। পরে এটি দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে আনা হয়।
স্থানীয় কয়েকজন মৎস্যজীবী বলেন, গতকাল রোববার মধ্যরাতের দিকে জাল ও নৌকা নিয়ে মাছ শিকারে বের হন কবির হালদার ও তাঁর দল। মধ্যরাত থেকে তাঁরা নদীতে জাল ফেলেন। তবে ভোর পর্যন্ত কোনো মাছ জালে আটকা পড়েনি। এতে হতাশ হয়ে তাঁরা জাল গুটিয়ে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তখনই বড় এই ঢাঁই মাছ জালে ধরা পড়ে।
দৌলতদিয়া ফেরিঘাটের ৫ নম্বর ঘাটসংলগ্ন শাকিল-সোহান মৎস্য আড়তের মালিক শাহজাহান শেখ বলেন, আজ ভোরের দিকে জেলে কবির হালদারের জালে বড় ঢাঁই মাছ ধরা পড়ার খবর পান। পরে এটি ফেরিঘাট আড়তে আনা হলে ওজন করে দেখেন ১১ কেজি। দর-কষাকষি করে ৪ হাজার টাকা কেজি দরে ৪৪ হাজার টাকায় কিনে নেন। মাছটি কিনে তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছবি পোস্ট করেন এবং পরিচিত কয়েকজন ক্রেতার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পরে খুলনার বাসিন্দা কানাডাপ্রবাসী আবুল কাশেম কেজিপ্রতি ৪ হাজার ২০০ টাকা দরে মাছটি কিনে নেন। মোট দাম হয় ৪৬ হাজার টাকা। সকাল ১০টার দিকে মাছটি খুলনায় পাঠানো হয়।
এর আগে ১১ সেপ্টেম্বর দৌলতদিয়া ঘাটে প্রায় ২২ কেজি ৬০০ গ্রামের আরেকটি ঢাঁই মাছ ধরা পড়ে। সেটি বিক্রি হয়েছিল ১ লাখ ৮ হাজার ৫০০ টাকায়। তখনো শাহজাহান শেখ মাছটি কিনে নারায়ণগঞ্জের এক কানাডাপ্রবাসীর কাছে বিক্রি করেছিলেন।