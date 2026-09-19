মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি পালিয়ে যান কাশিমপুর কারাগার থেকে, চট্টগ্রামে গ্রেপ্তার

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি পালিয়ে যান কাশিমপুর কারাগার থেকে, চট্টগ্রামে গ্রেপ্তার
গাজীপুরের কাশিমপুর কেন্দ্রীয় হাই সিকিউরিটি কারাগার থেকে পালিয়ে যাওয়া মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত এক আসামিকে চট্টগ্রাম নগর থেকে গ্রেপ্তার করেছে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি)। তাঁর নাম মো. বাহাদুর মিয়া (৩৫)। গতকাল শুক্রবার নগরের আকবর শাহ থানার ফয়’স লেক এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
আজ শনিবার এসআরবি-৭, চট্টগ্রামের পক্ষ থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এসআরবি জানায়, বাহাদুর মিয়ার বাড়ি চট্টগ্রামের চন্দনাইশ উপজেলার কাঞ্চননগর এলাকায়। তিনি একটি মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত হয়ে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় হাই সিকিউরিটি কারাগারে বন্দী ছিলেন। ২০২৪ সালের ৬ আগস্ট তিনি কারাগার থেকে পালিয়ে যান। এর পর থেকে পলাতক ছিলেন তিনি।
এসআরবির কর্মকর্তারা জানান, গোপন খবর পাওয়া যায়, বাহাদুর চট্টগ্রাম নগরের আকবর শাহ থানা এলাকায় আত্মগোপন করে রয়েছেন। এর ভিত্তিতে গতকাল দুপুর ১২টা ১০ মিনিটের দিকে ফয়’স লেক এলাকায় অভিযান চালিয়ে বাহাদুরকে গ্রেপ্তার করা হয়।
এসআরবির সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) এ আর এম মোজাফ্ফর হোসেন জানান, কারাগার থেকে পালানোর ঘটনায় গাজীপুর মহানগরের কোনাবাড়ী থানায় ২০২৪ সালের ১৫ আগস্ট একটি মামলা হয়। ওই মামলায় বাহাদুরও পলাতক আসামি। গ্রেপ্তারের পর পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বাহাদুরকে গাজীপুর মহানগর পুলিশের কোনাবাড়ী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।