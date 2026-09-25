জেলা

জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে পরওয়ার

রাষ্ট্র কি মুদিদোকান যে লাভ–লোকসানের হিসাব করবে

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঝিনাইদহ
ঝিনাইদহ জেলা জামায়াতে ইসলামীর কার্যালয়ে আয়োজিত এক কর্মসূচিতে বক্তব্য দেন দলের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ছবি: প্রথম আলো

ভর্তুকি ও লোকসানের যুক্তি দিয়ে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির সমালোচনা করে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, রাষ্ট্র কি মুদিদোকান যে লাভ–লোকসানের হিসাব করবে? রাষ্ট্র জনগণের সেবামূলক সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। জনগণের খাজনা ও ট্যাক্সের টাকা দিয়ে রাষ্ট্রের রাজস্ব আসে।

আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টায় ঝিনাইদহে সাংগঠনিক সফরে এসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল এ কথা বলেন।

গোলাম পরওয়ার বলেন, ভর্তুকি দিতে হলে দেবেন। তাই বলে ছয় মাসের মধ্যে তিনবার মানুষের দ্রব্যমূল্য বাড়াবেন? এটা হতে পারে না। জ্বালানি তেলের দাম বাড়লে উৎপাদন, পরিবহন, বিপণন, কৃষি, সেচসহ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়ে।

এ সময় জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, সরকারি দলের মন্ত্রী ও নেতারা বলছেন আওয়ামী লীগকে দেশে ফিরিয়ে আনতে জামায়াতে ইসলামী সহায়তা করছে। কিন্তু আমরা চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি, এ বিষয়ে তাদের প্রমাণ দিতে হবে। সরকারের ভেতরের একটি অংশ ও প্রশাসনে ঘাপটি মেরে থাকা ফ্যাসিবাদের দোসররা আওয়ামী লীগকে দেশে আনার ইন্ধন দিয়ে যাচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের মিছিলের প্রসঙ্গ টেনে গোলাম পরওয়ার বলেন, দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা ও প্রশাসন সক্রিয় থাকা অবস্থায় কীভাবে একই সময়ে বিভিন্ন জেলায় নিষিদ্ধঘোষিত একটি দলের নেতা–কর্মীরা মিছিল করার সুযোগ পেলেন, সেটি তদন্তের বিষয়। তাঁর দাবি, আওয়ামী লীগের মিছিলের মামলায় জামায়াতের নেতা–কর্মীদের গ্রেপ্তার ও আসামি করা হচ্ছে।

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিদেশে অবস্থান করে যে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালাচ্ছেন এবং ভারত থেকে যে সমর্থন পাচ্ছেন, সেটিই বাংলাদেশের জন্য হুমকিস্বরূপ বলেও মন্তব্য করেন জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল। তিনি বলেন, শেখ হাসিনাকে ভারতে অবস্থানের সুযোগ দেওয়ার মাধ্যমে দিল্লি বাংলাদেশের সঙ্গে প্রতিবেশীসুলভ আচরণ করছে না।

ঝিনাইদহ শহরে জেলা জামায়াতের কার্যালয়ে আয়োজিত শিক্ষাশিবিরে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন মিয়া গোলাম পরওয়ার। অনুষ্ঠানে ঝিনাইদহ জেলা জামায়াতের আমির ও ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসদ সদস্য আলী আজম মোহাম্মদ আবু বকর, জেলা সেক্রেটারি আবদুল আওয়াল, কুষ্টিয়া-৩ আসনের সংসদ সদস্য মুফতি আমির হামজা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন